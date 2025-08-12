هاكبي بمقابلة مع بيرس مورغان : "إرهابيو حماس ليسوا جائعين، يحتاجون إلى أوزمبيك (دواء علاج السمنة)"

قد يعجبك أيضًا -

سفير الولايات المتحدة في إسرائيل ادعى خلال الليل (بين الاثنين والثلاثاء) أن "السبب في الجوع في قطاع غزة هو رغبة حماس في الحفاظ على السيطرة على سوق الغذاء". وأضاف، خلال مقابلة أجراها مع الصحفي البريطاني بيرس مورغان، أن مقاتلي حماس "يأكلون جيدًا ولا أحد منهم جائع، بدل الطعام هم بحاجة إلى بعض الأوزمبيك (دواء علاج السمنة)".

قال هاكابي: "إن أسلوب توزيع الطعام الذي تتبعه المؤسسة الأمريكية قد أضر بقدرة حماس على التحكم في الغذاء، ويكلفها أموالاً طائلة. وإلا لقالوا: 'حسنًا، أدخلوا الطعام، نريد فقط أن يأكل الناس'. لكنهم لا يهتمون بأكل الناس، بل يهتمون بأكلهم. وإذا نظرت إلى صور حماس عند تصويرها، فسترى أنهم يأكلون جيدًا".

يُذكر أن هاكابي جمهوري ويدعم إسرائيل. في الشهر الماضي، بعد أن أعلن الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون أن فرنسا ستعترف بدولة فلسطينية في الجمعية العامة للأمم المتحدة في سبتمبر\أيلول، أدان السفير هذا القرار. وكتب هاكابي: "لم يُحدد إعلان ماكرون الأحادي الجانب عن دولة فلسطينية مكانها. أستطيع الآن أن أكشف حصريًا أن فرنسا ستُقدم الريفييرا الفرنسية، وأن الدولة الجديدة ستُسمى "فرانس-إن-ستاين"."