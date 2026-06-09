على الرغم من التصريحات حول وقف إطلاق النار: تم تشغيل صفارات الإنذار الليلة (الثلاثاء) في الجليل الغربي وفي إيلات بسبب الاشتباه في اختراق طائرة بدون طيار. قال رئيس الولايات المتحدة دونالد ترامب في مقابلة: "خلال الأسبوعين القادمين سوف نعلن عن نصر كامل على إيران". وبعد ذلك قال نائبه جي دي فانس إن "ترامب يعتقد أنه يمكننا التوصل إلى اتفاق طويل الأمد مع إيران، وربما لن يعجب ذلك إسرائيل".

شنت قوات الجيش الإسرائيلي هجوماً على مقر الشرطة البحرية التابعة لحماس ومستودعات الأسلحة في خان يونس "أخلوا فوراً": الجيش الإسرائيلي يصدر تحذيراً قبل الهجوم لسكان مدينة صور تحليل شبكة سي إن إن: ترامب يدّعي أن الاتفاق مع إيران "قريب" 37 مرة منذ إعلان وقف إطلاق النار ترامب: "نحن نجري مفاوضات مع إيران، والأمور تسير على ما يرام - وسيكون لدينا فكرة عن الاتفاق في غضون يوم أو يومين". تحطمت مروحية عسكرية أمريكية قرب مضيق هرمز، وتم إنقاذ اثنين من أفراد طاقمها، ويجري التحقيق فيما إذا كانت قد أسقطت بنيران إيرانية. قال نائب الرئيس الأمريكي جيه دي فانس في مقابلة مع قناة فوكس نيوز: "يعتقد ترامب أنه بإمكاننا التوصل إلى اتفاق طويل الأمد مع إيران. قد يروق ذلك لإسرائيل وقد لا يروق لها، لكننا نعتقد أنه يصب في مصلحة الولايات المتحدة". ترامب: خلال الأسبوعين المقبلين سنعلن النصر الكامل على إيران ترامب بشأن إيران: نحن في مفاوضات الآن، ولن تعود إسرائيل إلى الحرب مع إيران الجيش الإسرائيلي: تم اعتراض طائرة مسيرة أُطلقت في الجليل الغربي بنجاح، دون وقوع إصابات. إطلاق الطائرة المسيرة في إيلات من اليمن وتم اعتراضها بنجاح دون وقوع إصابات.