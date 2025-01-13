تقرير: تهديد ترامب يشمل نتنياهو أيضًا!

ثلاثة مصادر مطلعة على تفاصيل المفاوضات للتوصل لصفقة تبادل أسرى، تقول إن ما أدى إلى تقدم كبير في الخطوط العريضة هو الرسالة الواضحة من مبعوث دونالد ترامب إلى الشرق الاوسط ستيفن ويتكوف الموجهة الى رئيس الحكومة الإسرائيلية نتنياهو بشأن رغبة الرئيس المنتخب في التوصل إلى اتفاق.

وخففت إسرائيل من مواقفها بشأن العديد من القضايا التي كانت تصر عليها في السابق. ومع ذلك، لا تزال هناك مواضيع وقضايا لم يتم حلها بعد بين الأطراف وتتطلب اتخاذ قرارات. وكان ترامب قد قال:" إنه سيكون عواقب إذا لم يتم التوصل الى صفقة"، فيما فُهم أنه تحذير الى حماس. وبحسب تقرير لقناة العربي القطرية، فقد أُبلغ نتنياهو، السبت، أنه إذا لم يتم التوصل إلى صفقة تبادل أسرى، فإن العواقب ستشمل إسرائيل أيضا.

ويقول مستشار الأمن القومي الأميركي جيك سوليفان إن هناك فرصة للتوصل إلى اتفاق هذا الأسبوع قبل مغادرة بايدن البيت الأبيض. إلا أنه أكد أن الأطراف كانت في وضع مماثل في السابق ولم تعبر خط النهاية كما قال، وبالتالي لا يستطيع تقديم وعود أو توقعات.

وقال زعيم حزب "الديمقراطيون" اليساري المعارض الإسرائيلي يائير غولان، الذي سبق له وأن كان نائب قائد هيئة الأركان العامة للجيش الإسرائيلي، إن حرب غزة تتحول الى "غير شرعية". وأضاف:"في الوقت الذي يقاتل فيه جنود الجيش الإسرائيلي يوميا بشجاعة وبسالة من اجل امن إسرائيل ومواطنيها فان هذه الحكومة ولاعتبارات سياسية تهملهم في حرب بدون نهاية". وتابع:" نتنياهو مستمر في الحرب لأنه يخشى من أي يقوم أقصى اليمين المتشدد بحل ائتلافه الحاكم. نتنياهو ينظر إلى كل شيء من منظور سياسي".