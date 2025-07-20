عائلات المخطوفين بشأن إعلان المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي عن الإخلاء: "هل يمكن لأحد أن يعدنا بأن هذا القرار لن يكون على حساب فقدان أحبائنا؟ نتوقع من رئيس الوزراء ووزير الأمن وكبار مسؤولي الجيش الإسرائيلي أن يشرحوا بشكل عاجل للمواطنين الإسرائيليين وعائلاتهم ماهية خطة القتال وكيف تحمي بالضبط الرجال والنساء المخطوفين الذين ما زالوا في غزة".