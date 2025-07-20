"منطقة لم نتدخل فيها بعد": الجيش الإسرائيلي يُصدر تحذير إخلاء جديد في وسط غزة | جميع التحديثات
ردّت قيادة عائلات الرهائن على إشعار الإخلاء: "هل يضمن لنا أحدٌ أن هذا القرار لن يكون على حساب فقدان أحبائنا؟" • دمّر الجيش الإسرائيلي عدة أنفاق في منطقة جباليا • تحديثات من اليوم 653 للحرب
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اليوم 653 للحرب: أصدر المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي باللغة العربية تنبيهًا جديدًا للإخلاء في دير البلح وسط غزة اليوم (الأحد) لمنطقة لم تتدخل فيها القوات بعد. تقرير: قصف مدفعي على مناطق شرق مدينة غزة.
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عائلات المخطوفين بشأن إعلان المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي عن الإخلاء: "هل يمكن لأحد أن يعدنا بأن هذا القرار لن يكون على حساب فقدان أحبائنا؟ نتوقع من رئيس الوزراء ووزير الأمن وكبار مسؤولي الجيش الإسرائيلي أن يشرحوا بشكل عاجل للمواطنين الإسرائيليين وعائلاتهم ماهية خطة القتال وكيف تحمي بالضبط الرجال والنساء المخطوفين الذين ما زالوا في غزة".
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