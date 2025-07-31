حركة الجهاد الإسلامي تنشر توثيقًا للمختطف روم برسلافسكي

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نشرت حركة الجهاد الإسلامي اليوم (الخميس) توثيقًا للمختطف روم برسلافسكي من الأسر في غزة. فقط الأسبوع الماضي زعمت المنظمة أنه "انقطع الاتصال" مع آسري روم.

روم، البالغ من العمر 21 عامًا من القدس، كان حارس أمن في حفلة النوفا في السابع من أكتوبر. وصلت إلى عائلته العديد من الشهادات عن شجاعته عندما ساعد المحتفلين على الهروب من المسلحين. على ما يبدو، أُصيب روم بعيار ناري في يده من قبل المسلحين ثم اختُطف بعد ذلك إلى غزة.