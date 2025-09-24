إصابة جندي إسرائيلي بجروح خطيرة في معركة شمال قطاع غزة | كافة التحديثات

حماس في بيان مكتوب: "إن موافقة الحكومة الإسبانية على حظر شامل على توريد الأسلحة إلى "الاحتلال الصهيوني" تعكس التزام إسبانيا الأخلاقي والسياسي تجاه الفظائع وجرائم الحرب المرتكبة ضد شعبنا الفلسطيني في قطاع غزة.

وندعو مجدداً جميع الدول إلى فرض مقاطعة شاملة على "الكيان الصهيوني"، وعزله قانونياً وسياسياً واقتصادياً، ومقاطعته في جميع المجالات".