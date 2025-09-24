إصابة جندي إسرائيلي بجروح خطيرة في معركة شمال قطاع غزة | كافة التحديثات
الجيش الإسرائيلي يرصد صاروخًا في طولكرم: "الحادث قيد التحقيق" • المبعوث الأمريكي : سوريا وإسرائيل قريبتان من اتفاق "خفض التصعيد" • مستجدات اليوم 719 للحرب
اليوم 719 من الحرب: أعلن الجيش الإسرائيلي اليوم (الأربعاء) إصابة مقاتل من وحدة " جفعاتي" بجروح خطيرة في معركة شمال قطاع غزة، وقد أُبلغت عائلته بذلك. رصدت قوات الجيش الإسرائيلي صاروخًا في طولكرم الليلة الماضية. وصرح المبعوث الأمريكي الخاص، توم باراك، الليلة الماضية بأن سوريا وإسرائيل على وشك التوصل إلى اتفاق "تهدئة".
الجيش الإسرائيلي يحقق بفشل اعتراض طائرة مسيرة أطلقت من اليمن
حاول سلاح الجو اعتراض طائرة مسيرة أُطلقت من اليمن باستخدام القبة الحديدية، ويجري جيش الدفاع الإسرائيلي تحقيقًا في سبب فشل الاعتراض. كانت الطائرة تُحلق على ارتفاع منخفض فوق المدينة، مما جعل اعتراضها باستخدام مروحية قتالية أمرًا صعبًا.
الجيش الإسرائيلي: انفجار طائرة مسيرة أُطلقت من اليمن في منطقة إيلات
عقب تحذير من تسلل طائرة مسيرة إلى إيلات، أفاد متحدث باسم الجيش الإسرائيلي بأن طائرة مسيرة أُطلقت من اليمن انفجرت في منطقة إيلات. وجرت محاولات اعتراض، وتعمل قوات الإنقاذ والبحث والإنقاذ في المنطقة التي ورد إليها بلاغ عن سقوطها.
الجيش الإسرائيلي: تحطمت طائرة مسيرة عن بُعد في وقت سابق من اليوم في منطقة النقب الغربي إثر عطل فني. انتشلتها قوات الأمن، دون وقوع أضرار أو إصابات
الجيش الإسرائيلي: خلال عملية عسكرية في قرية عنزة قرب نابلس في وقت سابق من اليوم، ألقى مسلح عبوة ناسفة على قوات دورية المظليين العاملة في المنطقة. ردّت القوات بإطلاق النار وقتلت المسلح - لم تقع إصابات في صفوف قوات الجيش الإسرائيلي.
حماس في بيان مكتوب: "إن موافقة الحكومة الإسبانية على حظر شامل على توريد الأسلحة إلى "الاحتلال الصهيوني" تعكس التزام إسبانيا الأخلاقي والسياسي تجاه الفظائع وجرائم الحرب المرتكبة ضد شعبنا الفلسطيني في قطاع غزة.
وندعو مجدداً جميع الدول إلى فرض مقاطعة شاملة على "الكيان الصهيوني"، وعزله قانونياً وسياسياً واقتصادياً، ومقاطعته في جميع المجالات".
الجيش الإسرائيلي: أصيب مقاتل من وحدة "سييرت جفعاتي" بجروح خطيرة في وقت سابق من اليوم خلال اشتباك شمال قطاع غزة. نُقل المقاتل إلى المستشفى لتلقي العلاج، وأُبلغت عائلته
عثر الجيش الإسرائيلي على صاروخ في طولكرم مساء أمس. عُثر على الصاروخ في منطقة مفتوحة، ويبدو أنه كان موجودًا فيها لفترة طويلة. ويبدو حتى الآن أنه صاروخ محلي الصنع عُثر عليه بدون محرك. ووفقًا لمصادر أمنية، لا يُمكن معرفة ما إذا كان قد أُطلق أم لا في هذه المرحلة
تقرير من قطاع غزة: الجيش الاسرائيلي يشن هجمات واسعة النطاق على حي النصر غرب مدينة غزة
صرح المبعوث الأمريكي الخاص إلى سوريا، توم باراك، الليلة الماضية بأن سوريا وإسرائيل على وشك التوصل إلى اتفاق "خفض تصعيد". وبموجب هذا الاتفاق، ستوقف إسرائيل الهجمات، بينما ستوافق سوريا على عدم نشر أسلحة ثقيلة قرب الحدود مع إسرائيل
تقرير فلسطيني: الجيش الإسرائيلي ينفذ سلسلة هجمات على مخيم الشاطئ في مدينة غزة
تقارير لبنانية: طائرات مسيرة إسرائيلية تحلق فوق بيروت والضاحية الجنوبية على علو منخفض