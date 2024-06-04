الجيش الإسرائيلي: وحدة تجميع المعلومات الاستخبارية في الشمال ساهمت في القضاء على 100 عنصر لحزب الله

تساند وحدات التجميع الأرضية ومقاتلات التجميع ومشغلي الطائرات بدون طيار في الوحدة وسائل تكنولوجية تشغيلية يتم دمجها مع العمليات المستمرة التي تتم المبادرة إليها في الميدان

i24NEWS
i24NEWS
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عاملو وحدات التجميع الأرضية ومشغلو الطائرات بدون طيار للوحدة 869، 04.06.2024
عاملو وحدات التجميع الأرضية ومشغلو الطائرات بدون طيار للوحدة 869، 04.06.2024IDF

عملت وحدة التجميع 869 في فرقة الجليل، وهي المسؤولة عن تجميع المعلومات متعددة الأبعاد في القطاع الحدودي اللبناني منذ بداية الحرب، على جمع المعلومات الاستخبارية وتحديد عناصر حزب الله، وإغلاق الدائرة في نهاية المطاف عبر القضاء على المشتبه بهم، بعمليات مستهدفة.

تساند وحدات التجميع الأرضية ومقاتلات التجميع ومشغلي الطائرات بدون طيار في الوحدة وسائل تكنولوجية تشغيلية يتم دمجها مع العمليات المستمرة التي تبدأ في الميدان.

IDF spokesperson
عاملو وحدات التجميع الأرضية ومشغلو الطائرات بدون طيار للوحدة 869، 04.06.2024IDF spokesperson

ومنذ بداية الحرب تمكنت الوحدة من رصد أكثر من 100 عنصر فاعل ومن خلال نقل معلومات استخباراتية دقيقة وعالية الجودة أدت إلى القضاء عليهم بالتعاون مع القوات المقاتلة على الأرض والقوات الجوية والمدفعية.

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