عملت وحدة التجميع 869 في فرقة الجليل، وهي المسؤولة عن تجميع المعلومات متعددة الأبعاد في القطاع الحدودي اللبناني منذ بداية الحرب، على جمع المعلومات الاستخبارية وتحديد عناصر حزب الله، وإغلاق الدائرة في نهاية المطاف عبر القضاء على المشتبه بهم، بعمليات مستهدفة.

تساند وحدات التجميع الأرضية ومقاتلات التجميع ومشغلي الطائرات بدون طيار في الوحدة وسائل تكنولوجية تشغيلية يتم دمجها مع العمليات المستمرة التي تبدأ في الميدان.

IDF spokesperson

ومنذ بداية الحرب تمكنت الوحدة من رصد أكثر من 100 عنصر فاعل ومن خلال نقل معلومات استخباراتية دقيقة وعالية الجودة أدت إلى القضاء عليهم بالتعاون مع القوات المقاتلة على الأرض والقوات الجوية والمدفعية.