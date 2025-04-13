تقرير: هذه المواضيع التي ناقشتها حماس مع المخابرات المصرية في القاهرة

أجرى وفد من حركة حماس برئاسة عضو المكتب الساسي لحركة حماس خليل الحية الأحد لقاءا مع مسؤولين بارزين في جهاز المخابرات العامة المصرية، وذلك خلال جولة مباحثات جديدة تهدف للدفع نحو التوصل لاتفاق لوقف إطلاق النار في قطاع غزة، ووفقا للعربي الجديد أجريت المباحثات في مقر المخابرات المصرية في القاهرة، وشملت مناقشات حول مستقبل غزة بعد الحرب.

يأتي اللقاء في إطار المساعي المصرية القطرية الأمريكية المشتركة، بهدف إنجاح مقترح مصري جديد لوقف إطلاق النار، والذي يشمل مراحل تدريجية تبدأ من وقف شامل لإطلاق النار، ويليه انسحاب تدريجي للقوات الإسرائيلية، وضمان دخول المساعدات وفتح المعابر، وبعدها البدء بترتيبات لإعادة الإعمار وإدارة غزة بعد انتهاء الحرب.

وذكرت صحيفة "العربي الجديد" أن الاجتماع شمل نقاشات موسعة حول مستقبل إدارة غزة بعد انتهاء الحرب، نظرا لأن هذا موضوع خلافي لا يزال يعيق التوصل إلى تفاهم نهائي، وذكرت المصادر فإنه تمت مناقشة أسماء يمكن أن تتولى إدارة الجانب المدني في غزة، وضرورة أن لا تكون الشخصية المقترحة تنتمي لحركة حماس رسمياً أو محسوبة عليها حتى "لا تفتقر للقبول الإقليمي والدولي المطلوب" خلال هذه المرحلة الحرجة.

وخلال اللقاء تم مناقشة أسماء يمكن أن تحصل على توافق أوسع، واستبعاد أسماء طرحت لإدارة القطاع، بسبب اعتراضات إقليمية أو دولية أو فلسطينية عليها، نظرا لتسببها بإثارة الجدل والحساسية.ووفقا للمصادر فإن مصر ترى ضرورة أن تكون الإدارة المقبلة للقطاع ذات طابع تكنوقراطي ولديها توافق فلسطيني ودولي، لضمان استمرار الدعم الإنساني والسياسي.