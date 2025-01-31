ياردين بيباس ، كيث سيغال وعوفر كالديرون سيفرج عنهم السبت من أسر حماس||أبرز المعلومات عنهم

ياردين بيباس وكيث سيغال وعوفر كالديرون هم الرهائن الذين من المتوقع أن يتم إطلاق سراحهم غداً من أسر حماس، كجزء من الدفعة الرابعة في المرحلة الأولى من الاتفاق. وأعلن ديوان رئيس الحكومة اليوم (الجمعة) بعد تبليغ والتأكيد للعائلات. هناك مخاوف جدية للغاية على حياة شيري وأرييل وكافير بيباس. وبموجب نص الاتفاق، يتم إطلاق سراح الأحياء أولاً وبعد ذلك يفرج عن جثامين الذين لقوا حتفهم.

ياردين بيباس

تم اختطاف ياردين بيباس، 35 عامًا، من كيبوتس نير عوز، في 7 أكتوبر/تشرين الأول إلى غزة، وكذلك زوجته شيري وطفليهما - أريئيل، الذي كان يبلغ من العمر 4 سنوات في ذلك الوقت، وكفير، الذي كان عمره تسعة أشهر فقط. ويشار الى أن العائلة حبست نفسها في الملجأ في ذلك الصباح.

وتواصل ياردين مع أخته عوفري وأخبرها أنه كان من سلاح مجهز. وشارك اخته بمخاوفه، على ضوء أصوات الطلقات التي سمعت من الخارج، مصحوبة بصيحات باللغة العربية. وفي الساعة 9:43 أرسل آخر رسالة لأخته كتب فيها: "دخلوا الينا"، ومنذ ذلك الحين انقطع الاتصال به.

وعلى مدار أسبوعين منذ الاختطاف، لم يعرفوا ما حدث لياردين الذي تم اختطافه بشكل منفصل عن شيري والأطفال. وتبين فيما بعد أنه تم اختطافه من قبل حماس بعد أن كان الأول الذي يغادر منزل العائلة في نير عوز ، في محاولة لإقناع مسلحي حماس الاكتفاء به والذهاب.

Courtesy of the families

كيث سيغال

كيث سيغال، 64 سنة، من كيبوتس كفار غزة. تم اختطاف سيجل مع زوجته أفيفا من الغرفة المحصنة في منزلهما إلى قطاع غزة، وتم إطلاق سراح أفيفا بعد 51 يومًا في صفقة الرهائن الأولى، بينما ظل وحيدًا في الأسر.

تمت عملية اختطاف كيث وأفيفا على يد 15 مسلحا اقتادوهم تحت تهديد السلاح من منزلهم إلى سيارة العائلة. حاول كيث حماية نفسه وزوجته وقال لها "علينا أن نهرب"، فدفعه المسلحون الذين سمعوا ذلك، فسقط على الأرض وكسرت ضلوعه. وفي وقت لاحق أصيبت يده برصاصة أخرى أطلقها المسلحون وتم نقله إلى القطاع وهو مصاب وينزف.

توفيت والدة كيث في ديسمبر/كانون ثاني الماضي ولم يتمكن من توديعها. تقاتل أفيفا زوجته وابنتاه شير وإيلان منذ اختطافه من أجل إطلاق سراحه.

عوفر كالديرون

عوفر كالديرون، 54 عامًا وأب لأربعة أطفال، تم اختطافه من كيبوتس نير عوز مع اثنين من أطفاله - ابنته ساهر وابنه إيريز، عندما كانا يبلغان من العمر 16 و 12 عامًا على التوالي. تم إطلاق سراح ساهر وإيريز كالديرون من أسر حماس بعد 52 يومًا، كجزء من المرحلة الرابعة من الصفقة الأولى.

تم اختطاف الثلاثة بعد محاولتهم الفاشلة للاختباء في الأحراش القريبة من منزلهم في الكيبوتس. قُتلت كارميلا دان، جدة ساهر وايريز، وكذلك ابنة عمهما نويا دان، على يد المسلحين في 7 أكتوبر. وقد تم توثيق إيريز في شريط فيديو نشره المسلحون يوم السبت عندما تم نقله إلى غزة..

وقبل إطلاق سراحها، طلب عوفر من ساهر : "قاتلي من أجلي، لا أريد أن أموت في الأنفاق". وقالت ساهر لصحيفة نيويورك تايمز في مقابلة إنها أثناء الأسر تساءلت عما إذا كانت ستنجو، هل ترى عائلتها مرة أخرى، هل سيقتلونها؟ "إنه العجز التام"