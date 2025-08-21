كشف i24NEWS: الوثيقة السرية التي كتبتها كتائب حماس - كيف أثرت ظاهرة رفض الخدمة على جاهزية الجيش؟

قد يعجبك أيضًا -

كشف خاص: خلصت تحقيقات الجيش الإسرائيلي حول أحداث السابع من أكتوبر إلى أنه لا يوجد ارتباط سببي بين الأزمة السياسية في إسرائيل وبين القرار بفتح المعركة. جهاز الشاباك فضّل التركيز على الانتهاكات في الحرم القدسي والتعامل مع السجناء الأمنيين، لكنه أشار إلى أن التصور بأن المجتمع الإسرائيلي أصبح أضعف بسبب المساس بالتماسك الاجتماعي شكّل محفزاً لاتخاذ قرار الخروج للمعركة.

على ضوء ما كُشف هذا المساء (الخميس) في "النشرة المركزية" على يد المراسل العسكري لقناة i24NEWS العبرية يانون ييتاح ربما كان بالإمكان استخدام كلمات أكثر شدة, من بين وثائق الغنائم التي عثر عليها الجيش الإسرائيلي في قطاع غزة، جلب مقاتلو الجيش الإسرائيلي أيضًا الوثيقة التالية، التي كُتبت يوم الثلاثاء، 25 يوليو 2023. قبل شهرين ونصف من الهجوم الدموي الأصعب في تاريخ إسرائيل. الاستخبارات العسكرية لحماس ترسل وثيقة سرية، تقييم استخباراتي خاص، بعنوان: "تأثير تعبيرات الاحتجاج بين جنود العدو على الكفاءة العملياتية والوضع الأمني على الجبهات".

الهدف - ليس سوى يحيى السنوار، زعيم حماس في قطاع غزة. في الواقع، الاستخبارات العسكرية لحماس تقرر الانشغال بالمعلومات العلنية والملحة في إسرائيل: كيف تؤثر أوامر الاستدعاء وموجة الاحتجاجات على الجيش؟ في الجيش الإسرائيلي تلقوا الوثائق في الوقت الحقيقي، أحالوها للفحص والتحقيقات المتعلقة بتاريخ 7/10، وقرروا في نهاية تحليل الوثائق: لا توجد علاقة سببية بين الأزمة السياسية وبين قرار الخروج للحرب.

افتُتحَت الرسالة بهذه الكلمات: "جيش العدو يمرّ بأزمة حادة ومتفاقمة من مظاهر الاحتجاج بين الجنود والضباط في الاحتياط، الذين يشكّلون ركيزة مركزية في التشغيل العملياتي للجيش، خاصة في سلاح الجو. هذا يؤثر سلباً على قدرته العملياتية في سيناريو تتفاقم فيه مظاهر الاحتجاج والامتناع عن الخدمة بشكل كبير. كما يضر ذلك بنهجه الهجومي وجهوزيته للتعامل مع التحديات القائمة على الجبهات."

قبل أسبوع فقط من كتابة الوثيقة - يُعقد المؤتمر الصحفي لمنظمة "إخوة للسلاح"، حيث يسلمون رسائل رفضهم للخدمة الاحتياطية، وذلك احتجاجًا على التغييرات المقترحة في النظام القضائي. جميع المعلومات تظهر على الشبكة – وفي وثيقة حماس. تفاصيل الوحدات التي أعلنت عن عدم انضباطها، الرتب – وعددهم مقارنة بجميع الذين يخدمون في السلاح. فيما بعد، يقدّرون مدى الضرر الذي سيلحق بالمنظومات – وخاصة في سلاح الجو. كما يظهر اسم منظمة الاحتجاج "إخوة للسلاح" بصريح العبارة.

فيما بعد، يستعرضون خطوات قائد سلاح الجو تومر بار ورئيس الأركان هرتسي هليفي - واللذان يردّان على ظاهرة الرسائل. ينقلون عن هليفي قوله: "إذا لم نكن جيشًا قويًا وموحدًا، فلن نستطيع الاستمرار في الوجود كدولة في المنطقة"، ويقرون بأن القيادة العسكرية قلقة من التطورات وتأثيرها على مسألة الجاهزية. كما نقل عن هليفي وصفه للأيام الأخيرة بأنها "الأصعب على الإطلاق" بالنسبة للقيادة العليا للجيش. كما يُذكر المستوى السياسي على أنه انتقد ظاهرة عدم الامتثال للخدمة العسكرية؛ ونقل عن نتنياهو قوله إنها تشكل خطرًا على الديمقراطية وعلى جميع مواطني إسرائيل.

مقطع توضيحي أُنتِج من قبل مؤيدي اليمين أظهر مستوى الانقسام الاجتماعي، الذي يتجلى عندما يرفض سلاح الجو تقديم دعم ناري للقوات البرية إلا إذا أكد أنه يعارض الإصلاح القضائي. هذا مقطع زلزل المجتمع الإسرائيلي في يوليو 2023 – ولم يغب أيضاً عن أعين المنظمة الإرهابية.

في الختام - تعرض الاستخبارات العسكرية التابعة لحماس على السنوار عدة تقييمات: "عدد الجنود والضباط الرافضين للخدمة لا يؤثر حالياً بشكل كبير على الكفاءة العملياتية للجيش. ومع ذلك، من المتوقع أن تتعمق أزمة الرفض إذا تم تمرير قوانين إضافية في شهري أكتوبر ونوفمبر القادمين، خاصة إذا لم تتوصل الأطراف إلى اتفاق ودخل الكيان المعادي في أزمة دستورية. في هذه الحالة، ستواجه قيادة الجيش تحديات واسعة، حيث سيكون هناك تأثير مباشر لكن جزئي على الكفاءة العملياتية، خاصة في سياق المواجهة والحرب الشاملة".

الكتّاب يشككون في تأثير الكفاءة في المدى الزمني الفوري، لكن يقرون بأنها تضر بالخطط متعددة السنوات: "ليس من المتوقع أن يلجأ العدو إلى مبادرات عسكرية استراتيجية كحل للأزمة الداخلية، حيث إن أي مواجهة عسكرية لن تحل الأزمة الداخلية، لأن الخلاف بين الطرفين عميق جدًا. كل عمل عسكري سيكون مرتبطًا بالتوترات القائمة فعلاً. من المتوقع أن يركز العدو على معالجة الأزمة الداخلية والتهديدات القائمة على الجبهات بطريقة لا تؤدي إلى مواجهة واسعة."

في الختام يقدّرون: "في حال اندلاع جبهة ما، قد يتراجع بعض الجنود والضباط عن رفضهم ويعودون للخدمة العسكرية. كذلك، سيحاول نتنياهو استغلال الوضع الأمني الجديد لتحقيق أهدافه السياسية."

في الختام، يُوصَى بتكثيف الحرب النفسية التي ستزيد من الانقسام في المجتمع الإسرائيلي، وتجنب الدخول في مواجهة واسعة، وانتظار تفاقم الوضع – "ورؤية الأزمة في إسرائيل كفرصة لتحقيق أهداف الشعب الفلسطيني".