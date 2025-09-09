إسرائيل تشن هجوما في الدوحة في محاولة لاغتيال قيادة حماس في الخارج

قد يعجبك أيضًا -

شنّت إسرائيل هجومًا على الدوحة، عاصمة قطر، اليوم (الثلاثاء)، بهدف اغتيال عناصر من قيادة حماس في الخارج. وذكرت قناة العربي القطرية أن المبنى الذي تعرض للهجوم هو مكتب القيادي البارز في الحركة، خليل الحية. وتحدثت تقارير أن قيادة حماس تواجدت في المكان لإجراء مشاورات حول العرض الذي قدمه ترامب، كما أكد الجيش الإسرائيلي والشاباك تنفيذ الهجوم.

وأكد مسؤول أمني إسرائيلية أن هذه عملية إسرائيلية استهدفت اغتيال عدد من كبار قادة حماس، وصرح مسؤول إسرائيلي رفيع المستوى أن الهجوم "استهدف كبار قادة الحركة". وصرح مسؤول إسرائيلي وفقا لتقارير إسرائيلية أن الانفجارات نجمت عن "عمل انتقامي ضد قيادة حماس وكبار مسؤوليها". في نهاية الشهر الماضي، هدد وزير الأمن الإسرائيلي يسرائيل كاتس، قيادة حماس في الخارج، الذين يتواجد معظمهم في الدوحة.

ونقلت الجزيرة عن مصدر رفيع المستوى في حماس،أن فريق حماس التفاوضي تعرض للهجوم خلال اجتماع في الدوحة، حيث ناقشت الحركة خطة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لإنهاء الحرب في غزة.