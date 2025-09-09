إسرائيل تشن هجوما في الدوحة في محاولة لاغتيال قيادة حماس في الخارج
نقلت الجزيرة بأن فريق حماس التفاوضي تعرض للهجوم خلال مناقشة خطة الرئيس ترامب لوقف إطلاق النار، الجيش الإسرائيلي والشاباك أكدا الهجوم
شنّت إسرائيل هجومًا على الدوحة، عاصمة قطر، اليوم (الثلاثاء)، بهدف اغتيال عناصر من قيادة حماس في الخارج. وذكرت قناة العربي القطرية أن المبنى الذي تعرض للهجوم هو مكتب القيادي البارز في الحركة، خليل الحية. وتحدثت تقارير أن قيادة حماس تواجدت في المكان لإجراء مشاورات حول العرض الذي قدمه ترامب، كما أكد الجيش الإسرائيلي والشاباك تنفيذ الهجوم.
وأكد مسؤول أمني إسرائيلية أن هذه عملية إسرائيلية استهدفت اغتيال عدد من كبار قادة حماس، وصرح مسؤول إسرائيلي رفيع المستوى أن الهجوم "استهدف كبار قادة الحركة". وصرح مسؤول إسرائيلي وفقا لتقارير إسرائيلية أن الانفجارات نجمت عن "عمل انتقامي ضد قيادة حماس وكبار مسؤوليها". في نهاية الشهر الماضي، هدد وزير الأمن الإسرائيلي يسرائيل كاتس، قيادة حماس في الخارج، الذين يتواجد معظمهم في الدوحة.
ونقلت الجزيرة عن مصدر رفيع المستوى في حماس،أن فريق حماس التفاوضي تعرض للهجوم خلال اجتماع في الدوحة، حيث ناقشت الحركة خطة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لإنهاء الحرب في غزة.
التقديرات بأن الغارات على الدوحة استهدفت قيادات حماس التالية أسماؤهم: خليل الحية، خالد مشعل، موسى أبو مرزوق ، زاهر جبارين ، محمد درويش، حسام بدران، طاهر النونو.
الشاباك والجيش الإسرائيلي يصدران بيانا رسميًا مشتركًا عقب الهجوم، يؤكدان فيه تنفيذ الهجوم من خلال سلاح الجو والذي استهدف القيادة العليا لمنظمة حماس.
وقال البيان: "قاد أعضاء القيادة الذين تعرضوا للهجوم أنشطة المنظمة الإرهابية لسنوات، وهم مسؤولون بشكل مباشر عن تنفيذ مجزرة 7 أكتوبر/تشرين الأول وشن الحرب على دولة إسرائيل. وقبل الهجوم، اتُخذت خطوات لتقليل الضرر الذي يلحق بالأشخاص غير المتورطين، بما في ذلك استخدام أسلحة دقيقة ومعلومات استخباراتية إضافية".