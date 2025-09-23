تقرير: وفد إسرائيلي يصل القاهرة لبحث الترتيبات الأمنية على الحدود المصرية

أفادت صحيفة العربي الجديد، الموالية لقطر، نقلاً عن مصادر مطلعة على المفاوضات، أن وفداً إسرائيلياً رفيع المستوى وصل إلى القاهرة مساء أمس. ووفقاً للمصادر، ناقش الوفد مع المسؤولين المصريين الترتيبات الأمنية على الحدود بين إسرائيل ومصر وغزة، و"قضايا تهم الجانبين فيما يتعلق بمحور فيلادلفيا". وأوضحت المصادر أن الزيارة جاءت بناءً على طلب إسرائيلي وبتنسيق أمريكي، بعد وقت قصير من تهدئة مصر للتوتر الذي نشأ في الخطاب الإعلامي والسياسي. وأضافت المصادر: "بطبيعة الحال، ناقشنا جميع القضايا في الاجتماع، لا سيما أن مصر كانت لديها بعض التحفظات، ولم يأخذها الجانب الإسرائيلي على محمل الجد. ومن بين الأمور التي عارضتها مصر، وضع أبراج مراقبة مزودة بكاميرات مراقبة في منطقة محور فيلادلفيا، مما يشكل تهديداً للأمن القومي المصري".