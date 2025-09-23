ترامب سيجتمع مع رؤساء دول عربية - لمناقشة ملف غزة، وإسرائيل تغلق جسر الكرامة اعتبارًا من الغد حتى إشعار آخر| تحديثات
مقتل الرائد شاحار نتانيل بوزاغلو بنيران آر بي جي في شمال غزة • ترامب سيلقي خطابا في الأمم المتحدة • تقارير: الجيش الإسرائيلي يهاجم الشفاء والشاطئ • مستجدات اليوم 718 للحرب
بعد الهجوم في معبر الكرامة يوم الخميس الماضي، قررت إسرائيل إغلاق المعبر على الحدود الأردنية حتى إشعار آخر. أفادت صحيفة العربي الجديد أن وفدًا إسرائيليًا وصل إلى القاهرة وناقش مع المسؤولين المصريين "قضايا تهم الجانبين فيما يتعلق بمحور فيلادلفيا". • تقديرات الجيش الإسرائيلي: تم إجلاء حوالي 600 ألف غزّي من مدينة غزة إلى الجنوب
هيئة المطارات الإسرائيلية: إغلاق معبر أللنبي\الكرامة اعتبارًا من الغد حتى إشعار آخر
أكدت هيئة المطارات: "بتوجيه من القيادة السياسية، سيتم إغلاق معبر أللنبي اعتبارًا من الغد حتى إشعار آخر".
وزارة الصحة في غزة: مقتل 38 و190 جريحاً بنيران الجيش الإسرائيلي خلال الـ24 ساعة الماضية
تقرير: وفد إسرائيلي يصل القاهرة لبحث الترتيبات الأمنية على الحدود المصرية
أفادت صحيفة العربي الجديد، الموالية لقطر، نقلاً عن مصادر مطلعة على المفاوضات، أن وفداً إسرائيلياً رفيع المستوى وصل إلى القاهرة مساء أمس. ووفقاً للمصادر، ناقش الوفد مع المسؤولين المصريين الترتيبات الأمنية على الحدود بين إسرائيل ومصر وغزة، و"قضايا تهم الجانبين فيما يتعلق بمحور فيلادلفيا". وأوضحت المصادر أن الزيارة جاءت بناءً على طلب إسرائيلي وبتنسيق أمريكي، بعد وقت قصير من تهدئة مصر للتوتر الذي نشأ في الخطاب الإعلامي والسياسي. وأضافت المصادر: "بطبيعة الحال، ناقشنا جميع القضايا في الاجتماع، لا سيما أن مصر كانت لديها بعض التحفظات، ولم يأخذها الجانب الإسرائيلي على محمل الجد. ومن بين الأمور التي عارضتها مصر، وضع أبراج مراقبة مزودة بكاميرات مراقبة في منطقة محور فيلادلفيا، مما يشكل تهديداً للأمن القومي المصري".
وسائل إعلام فلسطينية تتحدث عن غارات جوية على مخيم الشاطئ غرب مدينة غزة
تقرير لبناني: طائرة مسيرة إسرائيلية تسقط في مركز لليونيفيل في الناقورة جنوب لبنان
تقرير لبناني: الجيش الإسرائيلي يلقي قنابل على بساتين الزيتون في قرية عيتا الشعب ما أدى إلى اندلاع حريق فيها
دعت عشرات الدول الغربية إلى إعادة فتح الممر الطبي بين غزة والضفة الغربية ، وعرضت تقديم مساعدات مالية وكوادر طبية ومعدات لعلاج المرضى في غزة. ولم تُوافق الولايات المتحدة على ذلك
تقرير فلسطيني: دبابات الجيش الإسرائيلي تتقدم باتجاه شارع الشفاء وسط مدينة غزة
سيلتقي الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بقادة ومسؤولين من عدة دول ذات أغلبية مسلمة يوم الثلاثاء لمناقشة الوضع في غزة. وتشمل الدول المشاركة المملكة العربية السعودية، والإمارات العربية المتحدة، وقطر، ومصر، والأردن، وتركيا، وإندونيسيا، وباكستان. وتشير التقارير إلى أن ترامب سيقدم للمجموعة مقترحًا للسلام والحكم بعد حرب غزة
الجيش الإسرائيلي يعلن مقتل ضابط إسرائيلي بهجوم آر بي جي في غزة