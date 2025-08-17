مقترح أمريكي جديد يتضمن حكما دوليا لغزة وإعادة إعمارها

قد يعجبك أيضًا -

مع اشتداد المعارك في محيط مدينة غزة شمال القطاع، وازدياد وتيرة التهديدات بإسقاط حكم حماس وبسط السيادة الإسرائيلية على كل قطاع غزة، جهود مكثفة من الوساطات الأمريكية والعربية لإنهاء الحرب قبل فوات الأوان.

صحيفة يسرائيل هيوم كشفت عن خطة أمريكية جديدة بشأن إنهاء حرب غزة بشكل كامل على عدة مراحل، تبدأ بهدنة لمدة ستين يومًا، ويتم التفاوض خلالها على المرحلة النهائية من الحرب.

وبحسب هذه التقارير، تبدأ الخطة بالتطبيق المرحلي عبر مقترح المبعوث الأمريكي ستيف ويتكوف، وتشمل المرحلة الأولى وقفًا مؤقتًا لإطلاق النار، إلى جانب صفقة تبادل للأسرى، حيث يُفرج عن عشرة مختطفين إسرائيليين أحياء، وتسلم جثامين ثمانية عشر آخرين، مقابل إطلاق سراح أكثر من ألف ومئتي أسير ومعتقل فلسطيني، بينهم محكومون بالمؤبد.

أما المرحلة الثانية، فتهدف إلى الانتقال نحو وقف شامل ودائم للقتال، تمهيدًا للمرحلة الأخيرة التي تنص على إدارة دولية لقطاع غزة، لا تكون بيد حماس ولا السلطة الفلسطينية، وإنما تحت إشراف دولي بقيادة أمريكية، مع التركيز على إعادة إعمار القطاع.

مكتب رئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتنياهو، رحّب ببعض بنود المسودة، مؤكدًا على شروط إسرائيل السابقة المتمثلة في نزع سلاح حماس، وبقاء السيطرة الأمنية الإسرائيلية على القطاع، إلى جانب تشكيل إدارة مدنية بديلة.

أما حركة حماس والتي تحاول وقف العملية العسكرية الإسرائيلية المتصاعدة في مدينة غزة، أبلغت الوسطاء في مصر وقطر، استعدادها للعودة إلى صيغة اتفاق جزئي ضمن المفاوضات الجارية حول صفقة تبادل الأسرى، كما علّقت أيضًا على موضوع إدخال خيام للنازحين جنوب غزة تحت عنوان بأنها "تغطية على جريمة تهجير ومذبحة وشيكة".

واشنطن حتى الآن، لم تصدر أي إعلان رسمي حول الخطة، ما يجعلها في إطار مسودة قيد النقاش، لكنها تشير إلى ملامح جديدة قد تعيد رسم مستقبل غزة.