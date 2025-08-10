الجيش الإسرائيلي يعلن: "تم إطلاق صاروخين من غزة تجاه منطقة غلاف غزة" || تحديثات متواصلة
أعلن الجيش الإسرائيلي اعتراض صاروخين بغلاف غزة • المستشارة القانونية توجهت للوزراء قُبيل النقاش حول إقامة لجنة تحقيق لهجوم 7 أكتوبر: "عدم اتخاذ قرارات يضر بكشف الحقيقة" • اليوم الـ674 للحرب
اليوم هو اليوم الـ674 للحرب: أُطلقت اليوم (الأحد) صفارات الإنذار في منطقة غلاف غزة. لاحقاً، أعلن الجيش الإسرائيلي اعتراض صاروخي، المستشارة القانونية للحكومة، غالي بهراف-ميارا، توجهت إلى الوزراء قبيل النقاش حول إنشاء لجنة تحقيق في هجوم السابع من أكتوبر: "عدم اتخاذ قرارات يُضرّ بكشف الحقيقة". بتوجيه من رئيس الأركان إيال زامير، بدأ الجيش الإسرائيلي صباح اليوم مناورة مفاجئة لفحص الجاهزية في حال حدوث حدث مفاجئ.
بيان حماس: "إسقاط المساعدات جواً لن يستبدل عن فتح المعابر البرية التي لا تزال مغلقة"
الجناح العسكري لحركة الجهاد الإسلامي يعلن مسؤوليته عن إطلاق الصاروخين نحو غلاف غزة
المستشارة القانونية للحكومة قبيل مناقشة تشكيل لجنة تحقيق حكومية: "الامتناع عن اتخاذ القرارات يضر بالتحقيقات المستقبلية وإمكانية الوصول إلى الحقيقة"
تقرير غزة: صناديق مساعدات من الإمارات ألقيت في عدة مدن وسط قطاع غزة
https://x.com/i/web/status/1954452077104549911
تقارير فلسطينية عن مقتل شخصين وإصابة آخر بعد أن أطلقت قوات الجيش الإسرائيلي النار على أشخاص كانوا ينتظرون الحصول على مساعدات بالقرب من مفترق نتساريم في وسط قطاع غزة
قُتل سليمان العبيد، لاعب كرة القدم الغزاوي الملقب بـ"بيليه فلسطين"، يوم الأربعاء الماضي وفقا للتقارير برصاص الجيش الإسرائيلي بالقرب من مركز توزيع. شارك نجم ليفربول المصري محمد صلاح تغريدة الاتحاد الأوروبي لكرة القدم (يويفا) طالبًا بمعرفة كيف ومتى قُتل. تُثير هذه الحادثة قلق ملايين مشجعي كرة القدم حول العالم
https://x.com/i/web/status/1954215423861240020
بتوجيه من رئيس الأركان إيال زامير، بدأ الجيش الإسرائيلي صباح اليوم تمرينًا مفاجئًا لاختبار جاهزية القيادة العامة والقيادات الرئيسية لحدث متفجر، واسع النطاق، معقد، ومتعدد السيناريوهات. وفي إطار التمرين، سيتم التدرب على سيناريوهات مفاجئة وأحداث متعددة السيناريوهات في جميع أنحاء مسرح الحرب.