قد يعجبك أيضًا -

اليوم هو اليوم الـ674 للحرب: أُطلقت اليوم (الأحد) صفارات الإنذار في منطقة غلاف غزة. لاحقاً، أعلن الجيش الإسرائيلي اعتراض صاروخي، المستشارة القانونية للحكومة، غالي بهراف-ميارا، توجهت إلى الوزراء قبيل النقاش حول إنشاء لجنة تحقيق في هجوم السابع من أكتوبر: "عدم اتخاذ قرارات يُضرّ بكشف الحقيقة". بتوجيه من رئيس الأركان إيال زامير، بدأ الجيش الإسرائيلي صباح اليوم مناورة مفاجئة لفحص الجاهزية في حال حدوث حدث مفاجئ.