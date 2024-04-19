استعدادا للعملية في رفح - عقد اجتماع تنسيق بين الجيش الإسرائيلي والجيش الأمريكي

نشر أول: علمت i24NEWS أن الجيش الإسرائيلي قدم للجيش الأمريكي تعليمات العملية لتفعيل الممر الإنساني في غزة. الجيش الإسرائيلي على دراية أن الممر الأنساني هو شرط أمريكي حاسم للقيام بعملية برية في رفح، حسبما نشر ما أفاد به مراسل i24NEWS نداف أليميلخ الليلة.

قائد لواء 99، العقيد باراك حيرام، عرض هذه الأوامر أمام قائد القيادة المركزية لجيش الولايات المتحدة "سنتكوم"، استعداداً لتوسيع العملية البرية لإسرائيل في جنوب القطاع.

في إسرائيل، يدركون أنه بدون زيادة المساعدات الإنسانية وتفعيل الممر، سوف يعارض الأمريكيون العملية في جنوب القطاع. وقال مسؤولون مطلعون على الموضوع، قال إن قضية رفح ليست "إن سيتم تنفيذها" ولكن "متى سيتم تنفيذها"، حيث من المتوقع أن يتم فتح الممر الإنساني بحلول نهاية الشهر.

جرت المحادثة بين الاثنين في الأسبوع الماضي، خلال زيارة قائد القيادة المركزية مايك كوريليا إلى إسرائيل، في ظل الهجوم الإيراني. خلال الزيارة، عرض أمام كوريليا الخطط. ، مع توزيع القوات، من ناحية المعايير الأمريكية،الحديث يدور على الموافقة على خطط بمستوى تفصيلي مع نشر القوات. عمليا، من ناحية الأمريكيين، استكمال بناء الممر هو شرط ملح قبل العملية في رفح، حيث أنه بالنسبة لهم إدخال المعدات بكميات كبيرة هو مركب ضروري قبل توسيع العملية البرية.

IDF

ويشار الى إلى أنه يفترض على الجيش الإسرائيلي أن يحمي الشريط الحدودي في إطار تقديم المساعدة الإنسانية. لفحص البضائع وحماية العاملين في المنظمات الإنسانية الذين سيعملون في الشريط الحدودي.

خلال اليوم، تم نشر تقرير في صحيفة العربي الجديدة القطرية، يقول أن الولايات المتحدة صادقت على عملية لإسرائيل في رفح، مقابل هجوم محدود في إيران رداً على الهجوم الأخير يوم السبت. وفي وقت لاحق نفى المتحدث باسم البيت الأبيض في مكالمة مع "i24NEWS" التقرير، وقال أن الولايات المتحدة لم توافق على عملية من هذا القبيل.