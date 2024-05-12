أردوغان يهاجم نتنياهو: "أعمال القتل الجماعي كانت ستجعل هتلر يشعر بالغيرة"

نشرت وكالة الأناضول التركية اليوم (الأحد) اقتباسا من مقابلة مع الرئيس التركي رجب طيب أردوغان في وسيلة إعلام يونانية - حيث زعم خلالها أن "حجم أعمال القتل الجماعي الذي يقوم بها نتنياهو كانت ستجعل هتلر يشعر بالغيرة".

يشار إلى أن الرئيس التركي يهاجم رئيس الحكومة الإسرائيلي بدون توقف منذ اندلاع الحرب في عزة. يشار إلى أن أردوغان أعلن في بداية الشهر الماضي عن قيود تصدير العشرات من المنتجات إلى إسرائيل - "حتى يتم التوصل لوقف إطلاق النار في القطاع".

دخل القرار حيز التنفيذ فورًا، وفي إطارها تم فرض قيود على منتجات الحديد والصلب، معدات ومنتجات البناء، والآلات وغيرها.