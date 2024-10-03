بايدن: لن أؤيد أي هجوم إسرائيلي على المواقع النووية في إيران

قال الرئيس الأميركي جو بايدن، مساء اليوم (الأربعاء)، إنه لا يؤيد هجوماً إسرائيلياً على المواقع النووية الإيرانية، بعد الهجوم الصاروخي الكبير، مشيراً إلى أن "هناك محادثات مع إسرائيل حول خيارات الرد"، لكن "يجب أن تكون متناسبة". كما أفادت التقارير أن "العقوبات ستفرض على إيران، بعد أن خرجت عن مسارها".

في غضون ذلك، هناك محادثات لإجراء محادثة بين الرئيس بايدن ورئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتنياهو، حيث من المتوقع أن يحاول الأمريكيون تخفيف الرد الإسرائيلي على إيران. من المقرر إجراء المحادثة المعنية خلال أيام عيد رأس السنة العبرية.

في غضون ذلك، قال نائب وزير الخارجية الأميركي كيرت كامبل في كلمة ألقاها في فعالية افتراضية لمؤسسة كارنيغي للأبحاث، إن "إدارة بايدن ستركز اتصالاتها مع المسؤولين الإسرائيليين في الأيام المقبلة، في محاولة لملائمة وجهات النظر بشأن أي رد محتمل على الهجوم الإيراني على إسرائيل”. ووصف الوضع الحالي في الشرق الأوسط بأنه "لحظات خطيرة".

وأضاف المسؤول: "لا تفكر إسرائيل وحدها في ردود محتملة على الهجوم الإيراني، بل الولايات المتحدة كذلك. إن التحديات الأمنية التي تواجهها إسرائيل وردود أفعالها مشروعة، لكن هناك مشاكل في التصعيد. رسالتنا هي توخي الحذر بشأن طبيعة الإجراءات التي سيتم تنفيذها فيما يتعلق بإيران".