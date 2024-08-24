تقرير: الوسطاء صاغوا "حلولاً جديدة" للخلافات الرئيسية بين حماس وإسرائيل

قال مصدر خاص في قيادة الفصائل الفلسطينية لقناة الميادين اللبنانية، مساء اليوم (الجمعة)، إن الوسطاء توصلوا إلى مقاربات جديدة لحل الخلافات الأساسية بين حماس وإسرائيل.

وأوضح المصدر أن نقاط الخلاف تتعلق بمسألة الانسحاب من محور نيتزريم، وقضية محور فيلادلفيا، وقضية معبر رفح، وقضية المعتقلين الفلسطينيين. إلى ذلك، أكد لقناة الميادين أن إسرائيل متمسكة بإمكانية معارضة إطلاق سراح 65 معتقلا فلسطينياً محكومين بالمؤبد، مشيراً إلى أن إسرائيل تعارض الانسحاب الكامل من محور فيلادلفيا في المرحلة الأولى من الصفقة.

وأوضح المصدر أن إسرائيل تصر على بقاء المواقع العسكرية على طول الحدود بين قطاع غزة ومصر، وزعم أن إسرائيل تصر أيضا على تواجد وفد دولي من منظمة EUBAN التابعة للاتحاد الأوروبي في معبر رفح. المعبر، وذلك كشرط لانسحاب إسرائيل من المعبر وكشرط لتشغيل المعبر. إلى ذلك، أكد المصدر أن حماس لا تزال مصرة على وثيقة 2 تموز/يوليو كمصدر لتنفيذ الصفقة وليس كمصدر للمفاوضات.

في غضون ذلك، أجرى أسامة حمدان المسؤول الكبير في المكتب السياسي في حماس، مساء الجمعة، مقابلة مع قناة الميادين اللبنانية، وقال: "في اللقاءات التي جرت في القاهرة يقولون إنه قد يكون هناك انسحاب أو تخفيف مواقف إسرائيل. وما زلنا متمسكين بموقفنا فيما يتعلق بقبول الاقتراح الذي أعلنا عنه خلال الخطوط العريضة لبايدن. وأبلغنا الوسطاء بأننا ننتظر أن نسمع منهم أن إسرائيل وافقت على ما تم عرضه وإذا كان هناك موافقة إسرائيلية، وعندها سنكون مستعدين للمشاركة في التفاصيل العملية".

وقال أيضا إن "الولايات المتحدة تريد أن تقول إن هناك أجواء إيجابية من أجل تحسين وضع كامالا هاريس في الانتخابات. وما يشاع عن أجواء جيدة في المحادثات هو تخفيف الضغط على نتنياهو من أجل استكمال أهدافه العسكرية. كما أن الشائعات حول أجواء إيجابية تأتي أيضاً لتضر بالتعاطف مع المقاومة، لأنها تريد الظهور وكأن حماس تعارض الاتفاق. ونقول بوضوح: حتى الآن لم نسمع موقفا نهائيا بشأن الموقف الإسرائيلي".

وفي الختام قال حمدان "غدا سنكون بين أمرين: إذا سمعنا من الوسطاء أن إسرائيل وافقت على المبادرة كما اتفقنا عليها، وإنه يبقى مناقشة آليات وجدول تنفيذ الاتفاق - أو إذا سمعنا منهم أشياء مخالفة لذلك، ولذلك نقول إن مواقفنا لا تزال مستقرة. نحن نعارض بقاء إسرائيل على محور نيتزريم وعلى محور فيلادلفيا وفي معبر رفح وغداً سيعرض الوسطاء على وفدنا المفاوض ما توصلوا إليه مع إسرائيل ثم سنناقش كل قضية على حدة".