الجيش الإسرائيلي يبدأ عملية برية مستهدفة في وسط قطاع غزة

في سلسلة من الهجمات خلال الليل وقصف للأبراج في الصباح، أعلن الجيش الإسرائيلي عن بدء عملية برية في وسط قطاع غزة، مستهدفة مخيم النصيرات للاجئين. العملية التي قادتها الفرقة 162 شملت هجمات جوية وبرية مكثفة على البنى التحتية التي وصفها الجيش بـ"الإرهابية" فوق وتحت الأرض.

النشاط العسكري تم بناء على معلومات استخباراتية دقيقة وشهد تعاوناً بين قوات المناورة وسلاح الجو، وتم تنفيذه بالتعاون مع وحدات من اللواء 401 والنحال، بالإضافة إلى قوات البحرية التي شنت هجمات باتجاه المنطقة الساحلية.

وفقاً للتقارير الواردة من قطاع غزة، شهدت المنطقة "حزام ناري" شمال المخيم وهجمات على مساجد مجاورة، بالإضافة إلى دخول مركبات عسكرية إلى المخيم وتضرر الأبراج السكنية. ورد أن خمسة أشخاص قتلوا وأصيب آخرون في هجوم على مدرسة ومبنى سكني.

الجيش الإسرائيلي لم يناور سابقًا في مخيم النصيرات منذ بدء العملية البرية قبل ستة أشهر. الفرقة 98 غادرت القطاع مؤخرًا، ما يشير إلى تغيير في استراتيجية العمليات. وزير المالية بتسلئيل سموتريش ألمح إلى العملية في مقابلة، مشيرًا إلى التحدي الرئيسي المتمثل في استكمال النشاط في مناطق أخرى بالقطاع مثل رفح ودير البلح والنصيرات.

الجيش الإسرائيلي يؤكد استمرار العمل لتفكيك الأطر المنظمة لحماس وتدمير البنية التحتية في قطاع غزة، مع التأكيد على الاستمرار في العمليات مهما طال الزمن.