أُصيب ثلاثة جنود من الجيش الإسرائيلي بجروح خطيرة خلال الليل، وأُصيب جندي آخر بجروح متوسطة في اشتباك جنوب لبنان. كما أُصيب ستة جنود آخرون بجروح طفيفة في الحادث.

خلال الليل، اشتبكت فرقة لحزب الله مع قوة من الكتيبة 101 للمظليين، كانت تنشط في أحد أحياء بنت جبل. أطلقت الفرقة النار على القوة، وتطور الأمر إلى اشتباك بالأيدي. أسفر إطلاق النار عن إصابة ثلاثة جنود بجروح خطيرة، وجندي آخر بجروح متوسطة، وستة جنود آخرين بشظايا.