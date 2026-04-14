الجيش الإسرائيلي يعلن إصابة 10 جنود في اشتباك جنوب لبنان، 3 منهم في حالة خطرة |تحديثات
تقرير: جولة محادثات إضافية بين أمريكا وإيران ستعقد يوم الخميس • الإعلان عن مقتل الرقيب أول إيال أوريئيل بيانكو في جنوب لبنان • نائب الرئيس الأمريكي: نتوقع أن تتقدم إيران في فتح مضيق هرمز
أعلن المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي اليوم (الثلاثاء) أن ثلاثة جنود أُصيبوا بجروح خطيرة وسبعة آخرون أُصيبوا بجروح متوسطة وخفيفة في اشتباك في جنوب لبنان. أفادت وكالة الأنباء AP نقلاً عن مصادر أمريكية أن محادثات التفاوض بين الولايات المتحدة وإيران يُتوقع أن تُستأنف يوم الخميس القادم. وقال نائب الرئيس الأمريكي جاي دي فانس في مقابلة مع فوكس نيوز: "حققنا تقدماً كبيراً، الكرة الآن في ملعب طهران".
تقرير بلومبرج: تدرس إيران وقف مرور السفن عبر مضيق هرمز مؤقتاً لتجنب تعطيل جولة جديدة من المحادثات مع الأمريكيين ومواجهة حصار عسكري أمريكي.
هجوم بسيارة في غزة: فلسطينيون يبلغون عن مقتل خمسة أشخاص على الأقل
وردت أنباء في لبنان تفيد بأن الجيش الإسرائيلي يقوم بهدم منازل في بلدة مس الجبل جنوب البلاد.
خلال الليل، اشتبكت فرقة لحزب الله مع قوة من الكتيبة 101 للمظليين، كانت تنشط في أحد أحياء بنت جبل. أطلقت الفرقة النار على القوة، وتطور الأمر إلى اشتباك بالأيدي. أسفر إطلاق النار عن إصابة ثلاثة جنود بجروح خطيرة، وجندي آخر بجروح متوسطة، وستة جنود آخرين بشظايا.
تقرير: قال الرئيس الإيراني فازهاكيان في محادثة مع ماكرون إن "إيران مستعدة لمواصلة محادثات السلام، والدبلوماسية هي المسار المفضل لحل النزاعات".
تقرير رويترز: قد تعود فرق التفاوض إلى باكستان في وقت مبكر من هذا الأسبوع، ولم يتم تحديد موعد للمحادثات بعد.
أنباء في لبنان عن مقتل 4 أشخاص في هجوم إسرائيلي جنوب البلاد
قال سفير إيران لدى الأمم المتحدة، أمير سعيد إيراني: "نطالب بتعويضات من البحرين والسعودية وقطر والإمارات العربية المتحدة والأردن لمشاركتها في الحرب ضد إيران".
