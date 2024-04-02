التقى وزير الشؤون الاستراتيجية الإسرائيلي رون ديرمر ومستشار الأمن القومي تساحي هنغبي يوم الثلاثاء مع وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن ومسؤولين أمريكيين كبار آخرين، كمجموعة استشارية استراتيجية.

وفي الاجتماع، الذي عقد افتراضيا، اتفق الممثلون الإسرائيليون على الأخذ في الاعتبار المخاوف الأمريكية بشأن العملية في رفح، وفقا لبيان مشترك صدر بعد الاجتماع.

وأضاف البيان أنهما "اتفقا على أنهما يتقاسمان الهدف المتمثل في هزيمة حماس في رفح".

وأوضح البيان أن "الجانب الأمريكي أعرب عن قلقه إزاء مسارات العمل المختلفة في رفح. ووافق الجانب الإسرائيلي على أخذ هذه المخاوف بعين الاعتبار".

ووفقًا للبيان، ستكون هناك "مناقشات متابعة بين الخبراء، تحت إشراف المجموعة الاستشارية الاستراتيجية وسوف تتضمن اجتماعًا شخصيًا للمجموعة نفسها في وقت مبكر من الأسبوع المقبل".

IDF spokesman

بالإضافة إلى ذلك، أفاد موقع أكسيوس الليلة أن مستشار الأمن القومي للبيت الأبيض، جيك سوليفان، سيسافر إلى المملكة العربية السعودية يوم الثلاثاء وسيلتقي بولي العهد الأمير محمد بن سلمان. وأفيد أيضًا أنه من المتوقع أن يناقش الطرفان اتفاق تطبيع محتمل مع إسرائيل كجزء من حل شامل لإنهاء الحرب.