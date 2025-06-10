الناشطة غريتا تونبرغ تغادر إسرائيل برحلة جوية الى السويد عن طريق باريس

أعلنت وزارة الخارجية مساء اليوم (الاثنين والثلاثاء) أن ناشطي السفينة مادلين وصلوا إلى مطار بن غوريون استعدادًا لعودتهم إلى بلدانهم، مشيرةً إلى أن بعضهم سيغادر إسرائيل "خلال ساعات". كما أشار البيان إلى أن "المسافرين الذين يرفضون توقيع وثائق الترحيل ويغادرون إسرائيل سيُمثلون أمام قاضٍ، وفقًا للقانون الإسرائيلي، للموافقة على ترحيلهم".

وجاء في تغريدة نشرت على الحساب الرسمي للوزارة باللغة الإنجليزية على شبكة إكس أن "قناصل من بلدان منشأ الركاب التقوا بهم في المطار".

طوال الليل، عمل موظفو هيئة السكان والهجرة على عقد جلسات استماع للنشطاء وتنسيق رحلات جوية لهم. كما عُلم أن ناشطة المناخ الشهيرة غريتا ثونبرغ وقّعت تنازلاً عن حقها في جلسة استماع قبل طلب الترحيل، وسافرت إلى السويد عبر باريس على متن طائرة تابعة لشركة العال.

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تجدر الإشارة إلى أنه كان من المقرر ترحيل عضوة البرلمان الأوروبي ريما حسن الساعة الرابعة عصرًا على متن رحلة مباشرة إلى باريس، ولكن بسبب رفضها السفر، ستبقى في مركز احتجاز "غيفعون"، وبعد 96 ساعة سيتم ترحيلها بالقوة.