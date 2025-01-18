التغطية متواصلة| قطر تعلن وقف إطلاق النار في غزة اعتبارا من الساعة 8:30 صباحا من غد الأحد

أعلنت قطر، اليوم السبت، أن وقف إطلاق النار في غزة سبدأ اعتبارا من الساعة 8:30 صباحا من غد الأحد، ومن المقرر أن يطلق في اليوم الأول أي غداً الأحد، 3 مجندات إسرائيليات محتجزات. كذلك سيفرج عن 3 آخرين في اليوم الـ7.

أما في اليوم الـ14 فسيطلق سراح 4، وفي اليوم الـ21، سيفرج عن 3 محتجزين، كذلك في اليوم الـ 28 والـ35 (3).

فيما يعتقد مسؤول إسرائيلي مطلع على الأمر أن 25 رهينة على الأقل أحياء، وفق تقديرات إسرائيل، من بين 33 رهينة إسرائيلياة سيتم إطلاقهم في المرحلة الأولى من الاتفاق التي تمتد 42 يوماً.

في حين أعلن الجيش الإسرائيلي في بيان، اليوم السبت، أنه نفذ غارات على 50 هدفا في قطاع غزة خلال الساعات الماضية.

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