التغطية متواصلة| قطر تعلن وقف إطلاق النار في غزة اعتبارا من الساعة 8:30 صباحا من غد الأحد
من المقرر أن يطلق في اليوم الأول أي غداً الأحد، 3 مجندات إسرائيليات محتجزات. كذلك سيفرج عن 3 آخرين في اليوم الـ7.
أعلنت قطر، اليوم السبت، أن وقف إطلاق النار في غزة سبدأ اعتبارا من الساعة 8:30 صباحا من غد الأحد، ومن المقرر أن يطلق في اليوم الأول أي غداً الأحد، 3 مجندات إسرائيليات محتجزات. كذلك سيفرج عن 3 آخرين في اليوم الـ7.
أما في اليوم الـ14 فسيطلق سراح 4، وفي اليوم الـ21، سيفرج عن 3 محتجزين، كذلك في اليوم الـ 28 والـ35 (3).
فيما يعتقد مسؤول إسرائيلي مطلع على الأمر أن 25 رهينة على الأقل أحياء، وفق تقديرات إسرائيل، من بين 33 رهينة إسرائيلياة سيتم إطلاقهم في المرحلة الأولى من الاتفاق التي تمتد 42 يوماً.
في حين أعلن الجيش الإسرائيلي في بيان، اليوم السبت، أنه نفذ غارات على 50 هدفا في قطاع غزة خلال الساعات الماضية.
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الخارجية المصرية: نؤكد على التزام الوسطاء بضمان تنفيذ اتفاق غزة بمراحله الثلاث خلال المواعيد المتفق عليها
قالت الخارجية المصرية في بيان، مساء اليوم السبت،" في المرحلة الأولى التي تمتد لـ 42 يوما ستفرج حماس عن 33 محتجزا مقابل إطلاق إسرائيل لسراح 1890 أسيراً فلسطينيا" وتابعت"نحث المجتمع الدولي على تقديم كافة المساعدات الإنسانية للشعب الفلسطيني ووضع خطة عاجلة لإعادة إعمار غزة"
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وزيرا خارجية قطر وبريطانيا يبحثان تطبيق وقف إطلاق النار في غزة بشكل كامل
أفادت وزارة الخارجية القطرية، السبت، بأن رئيس الوزراء وزير الخارجية الشيخ محمد بن عبد الرحمن ناقش مع نظيره البريطاني ديفيد لامي السبل الكفيلة بضمان التطبيق الكامل لاتفاق وقف إطلاق النار في قطاع غزة وتبادل المحتجزين والأسرى بين حركة حماس وإسرائيل.
وأكد البيان أن "الوزيرين ناقشا خلال الاتصال أيضاً تعزيز علاقات التعاون بين البلدين وآخر المستجدات في سوريا"، وأضاف"الوزير القطري عبر خلال اتصال هاتفي مع لامي عن أمل بلاده في التزام الطرفين بتنفيذ اتفاق وقف إطلاق النار"
ومن جانبه، أكد وزير الخارجية البريطاني أن بلاده ستواصل العمل مع شركائها في المنطقة لضمان التوصل إلى سلام دائم للإسرائيليين والفلسطينيين. ويبدأ سريان اتفاق وقف إطلاق النار وتبادل المحتجزين والأسرى بين حماس"وإسرائيل، الأحد
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حماس: أسماء الأسرى المفرج عنهم ستعلن قريبا
أعلن مكتب إعلام الأسرى التابع لحركة حماس في بيان، أن "أسماء الأسرى الذين سيتم الإفراج عنهم في المرحلة الأولى، سيتم نشرها على منصاتها، فور ورود القائمة"، وأضاف"سيتم نشر أسماء السجناء الذين سيتم ترحيلهم إلى الخارج فور الانتهاء من ترتيبات ترحيلهم، إلى جانب رقم للتواصل للحصول على أي معلومات إضافية".
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المكتب الإعلامي الحكومي بغزة: هناك خطة شاملة للتعامل مع اتفاق وقف النار في القطاع
أعلن المكتب الإعلامي الحكومي في غزة، اليوم السبت، الانتهاء من وضع خطة شاملة للتعامل مع اتفاق وقف إطلاق النار في القطاع، مشيراً إلى أن الخطة تتضمن إجراءات ميدانية عاجلة لضمان عودة الحياة الطبيعية تدريجياً.
وقال المكتب، في بيان، إن الخطة تشمل أيضاً تأمين المناطق المتضررة، وتقديم المساعدات الإنسانية للمواطنين، مؤكداً جاهزية الوزارات والمؤسسات الحكومية للعمل بموجب هذه الخطة.
وجاء بالبيان أنه تم إعداد فرق حكومية متخصصة من الوزارات والمؤسسات الحكومية لمتابعة تنفيذ هذه الخطة ميدانياً، "بما يضمن سلامة المواطنين ومحاولة توفير الاحتياجات الأساسية لهم".
محمود عباس يؤكد جاهزية الحكومة لاستلام وإدارة المعابر في غزة
أكد رئيس السلطة الفلسطيني محمود عباس، اليوم السبت، جاهزية الحكومة وأجهزتها المدنية والأمنية لاستلام المعابر وتولي مسؤولياتها كاملة في قطاع غزة، للتخفيف من معاناة الفلسطينيين، وعودة النازحين إلى منازلهم، وإعادة الخدمات الأساسية من مياه، وكهرباء، وإعادة الإعمار.
وتلقى عباس، اتصالاً هاتفياً من الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، بحثا خلاله آخر مستجدات الأوضاع في الأراضي الفلسطينية، بحسب وكالة الأنباء الفلسطينية (وفا).وجدد عباس، التأكيد على الموقف الفلسطيني بضرورة وقف إطلاق النار بشكل فوري، والانسحاب الإسرائيلي الكامل، وتولي فلسطين مسؤولياتها الكاملة في القطاع، باعتباره جزءً لا يتجزأ من الأراضي الفلسطينية المحتلة.
وأشار، إلى أهمية الإسراع في إدخال المساعدات الإغاثية من قبل المنظمات الدولية بالتنسيق مع الحكومة الفلسطينية، وإجبار سلطات الاحتلال على وقف الاعتداءات والانتهاكات الخطيرة التي ترتكبها في الضفة الغربية والقدس، ووقف جميع أشكال الاستيطان، وجرائم المستعمرين، ووقف الانتهاكات على المقدسات الإسلامية والمسيحية، وثمن عباس مواقف فرنسا الداعمة لفلسطين في المحافل الدولية، ودعمها قرارات الشرعية الدولية والقانون الدولي كأساس لحل القضية الفلسطينية، إضافة إلى جهودها في وقف إطلاق النار في قطاع غزة، وتقديم المساعدات الإنسانية.
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وزير الخارجية المصري: 600 شاحنة مساعدات منها 50 شاحنة وقود ستدخل غزة يومياً
أعلن وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي، السبت، الاتفاق على عبور 600 شاحنة من المساعدات الإنسانية إلى غزة يومياً منها 50 شاحنة وقود، مؤكداً استمرار بلاده في إغاثة القطاع بالتعاون مع المجتمع الدولي.
وأضاف في مؤتمر صحافي: "نأمل في وصول 300 شاحنة مساعدات إلى شمال غزة لأنها منطقة منكوبة".
وشدد عبد العاطي على ضرورة أن يكون وقف إطلاق النار مستداماً وأن ينفذ كل طرف التزاماته في كل من مراحل الاتفاق.
الجيش الإسرائيلي: اعترضنا صاروخا أطلق من اليمن قبل اختراقه الأجواء الإسرائيلية
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الحوثيون: ننسق مع المقاومة الفلسطينية للتعامل مع إسرائيل إذا انتهكت "اتفاق غزة"
أعلنت جماعة الحوثيين اليمنية، السبت، أنَّها ستقف إلى جانب المقاومة الفلسطينية في غزة وبالتنسيق معها، للتعامل العسكري المناسب مع أية خروقات أو أي تصعيد عسكري يرتكبه الجيش الإسرائيلي خلال فترة تنفيذ اتفاق وقف إطلاق النار، الذي يدخل حيز التنفيذ الأحد.
https://x.com/i/web/status/1880601395918966930
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وقال المتحدث باسم الجماعة، يحيي سريع، إن الجماعة نفذت عملية عسكرية نوعية استهدفت وزارة الدفاع الإسرائيلي في يافا بصاروخ باليستي من نوع "ذو الفقار"، مشيراً إلى أن الصاروخ وصل إلى هدفه بدقة عالية وفشلت المنظومات الاعتراضية في التصدي له.