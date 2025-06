وزير الأمن الإسرائيلي يهدد لأول مرة باغتيال خامنئي : "هتلر العصر - لا يجب أن يكون موجودًا"

وجّه وزير الأمن الإسرائيلي يسرائيل كاتس اليوم (الخميس) تهديدًا صريحًا للمرشد الأعلى الإيراني: "لقد حددنا أهداف الحرب لإزالة التهديد النووي وإحباط التهديدات الصاروخية. وفي هذا الصدد، تلقى الجيش الإسرائيلي تعليمات، وهو يعلم جيدًا أنه لتحقيق جميع الأهداف، هذا الرجل لا يجب أن يكون موجودا ".

"أقارن الأمر بما لو كانت دولة إسرائيل قائمةً خلال المحرقة المروعة، وكان بإمكاننا إرسال الجيش الإسرائيلي إلى مخبأ للقبض على هتلر، كاره اليهود، وإحباط خطة إبادة اليهود التي قادها - لكنا فعلنا ذلك. وهكذا أرى وضع خامنئي تمامًا - إنه هتلر العصر الحديث".

أُدلي بهذه التصريحات أثناء جولة له في موقع سقوط الصاروخ الإيراني في حولون، حيث أشار وزير الأمن الإسرائيلي إلى أن الإيرانيين يوجهون أسلحتهم نحو أهداف مدنية. وقال: "رجلٌ يترأس دولةً منذ عقود، وله نفوذٌ أيديولوجيٌّ كبير، ويستغله لتدمير إسرائيل. يُسخّر جميع موارده على حساب شعبه من أجل هذه القضية. نرى أدلةً على أنه يُصدر أوامره شخصيًا بقصف المستشفيات والمباني السكنية".

لم تبدُ كلمات كاتس عفوية، فقد كرّرها عدة مرات. وقال: "دكتاتورٌ كخامنئي، يترأس دولةً وينقش على رايته تدمير دولة إسرائيل، هذا الهدف المُريع، لا يُمكن أن يستمر في الوجود".

في وقت سابق من اليوم، كتب كاتس على شبكة إكس تهديدًا أكثر وضوحًا بشأن نوايا إسرائيل تجاه خامنئي: "يقبع الديكتاتور الإيراني الجبان في مخبأ محمي ويطلق النار على المستشفيات والمباني السكنية في إسرائيل. هذه جرائم حرب من أخطر الأنواع، وسيُحاسب خامنئي على جرائمه".

https://x.com/i/web/status/1935588198505173249