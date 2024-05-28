بالرغم من التصعيد في رفح: مفاوضات الإفراج عن الرهائن ستستأنف اليوم

من المقرر أن تُستأنف اليوم المحادثات حول صفقة إطلاق سراح المختطفين بين إسرائيل والوسطاء في مصر وقطر، على ما جا في موقع واينت الذي أجرى مقابلة مع شاي ديكمان، ابنة عم المختطفة كرمل جات، هذا الصباح. ديكمان قالت إنها "مليئة بالأمل ومستعدة لرؤية هذه الأمور تحدث على الأرض".

وأضافت أن "فريق التفاوض لا يحصل على التفويض الكافي من أجل التوصل إلى اتفاق". في المقابل، شدد رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو في وقت سابق أنه وسع التفويض للفريق المفاوض خمس مرات في محاولة لدحض الادعاءات من جانب أهالي المخطوفين وأصوات المعارضة بأنه يعرقل صفقة محتملة.

ووفقا لـ N12 فقد أرسلت إسرائيل جوابا للوسطاء في إطار محاولات استئناف المفاوضات، ومن المتوقع أن يصل ليد حماس اليوم الثلاثاء. ووصف مصدر مطلع على التفاصيل الرد بأنه "ذهب بعيدا" باتجاه توسيع تفويض الفريق المعين، لكنه أوضح أن موضوع المطالبة بوقف القتال لم يتم حسمه بعد.

ويجد نتنياهو نفسه في خانة المعارضة وحيدا وسط أعضاء مجلس الحرب المصغر الذين يتفقون حول قضية إنهاء العملية في رفح ومنح الأولوية للإفراج عن المختطفين.

IDF Spokesperson

كما أعرب رئيس أركان الجيش هرتسي هليفي عن قناعته بوجوب إيلاء تحرير المختطفين الأولوية بعد جولة القتال التي استغرقت ثمانية أشهر وصولا إلى توسيع العملية البرية في رفح. وأكد هليفي أن الجيش الإسرائيلي لن يوقف القتال بشكل نهائي وسيعرف كيف يستأنف القتال وسط تأكيده على أهمية دور الضغط العسكري الحالي لافتا إلى انه بحال "خفضنا الضغط نهائيا سيكون من الصعب التوصل إلى اتفاق".