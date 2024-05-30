الرئيس الجديد لحزب العمل الإسرائيلي يدعو إلى عصيان مدني واسع: "لا خدمة في الاحتياط حتى تتغير الحكومة"

دعا الرئيس الجديد لحزب العمل، يائير جولان، إلى "عصيان مدني واسع النطاق" بهدف ممارسة ضغوط أشد على بنيامين نتنياهو وحكومته وذلك في دعوة مستجدة على ضوء المحاولات لتغيير حكومة اليمين التي تدفع باتجاه "النصر المطلق" وسط تراكم التعقيدات والتحديات على المستوى الإقليمي وعلى الجبهة الدولية المتمثلة بالمحاكم وإصدار أوامر اعتقال فضلا عن التسارع لدى بعض الدول الأوروبية في الإعلان عن "دولة فلسطينية".

وسبق أن ظهر جولان في شريط مسجل بداية الشهر وهو يتحدث إلى أنصاره في " "مؤتمر اختيار القيادة" عن عدد من الإجراءات المتعلقة بالعصيان المدني"، ومن بينها عدم المشاركة في الخدمة الاحتياطية حتى تتغير الحكومة".

وقامت القناة 14 المعروفة بتماثلها مع رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو بنشر التسجيل الليلة الماضية (الأربعاء) وقال فيه جولان: "هل تتذكرون رسالة ضباط الاحتياط والسرب 69؟. إن أصغر تهديد بالعصيان المدني يضع نتنياهو تحت ضغط مجنون. لماذا لا نستفيد من ذلك بشكل أكبر بكثير؟". وعندما سُئل عن المقصود بالعصيان المدني، أجاب: "العصيان المدني هو على سبيل المثال: "عدم المشاركة في الخدمة الاحتياطية حتى تتغير الحكومة".

Flash 90

تتزايد في الآونة الأخيرة النداءات لتقديم موعد الانتخابات لاختيار قيادة جديدة تقود البلاد مع استمرار الحرب في غزة دون التوصل إلى تحقيق الأهداف التي يرددها نتنياهو ومعه أعضاء حكومته من اليمين. وتأتي دعوة جولان في إطار هذه الجهود مذكرا بالأجواء التي سادت البلاد على مدار تسعة أشهر في أكبر عملية احتجاجية عرفتها إسرائيل ضد ما عرف في حينه بـ "التعديلات القضائية".

ومع اتساع الحركة الاحتجاجية في آذار من العام الجاري، حذر جنود الاحتياط في وحدات أخرى من نخبة الجيش الإسرائيلي من "تفكك الجيش" وأعلنوا تصعيد حركة الاحتجاج، وهددوا بموجة واسعة من رافضي تأدية الخدمة العسكرية ألأمر الذي اقلق وزير الأمن غالانت والذي بسببه اراد الإعلان علنًا عن نيته بالدعوة لوقف اجراءات التشريع لهذه الخطة.