مسؤول حمساوي: السنوار ليس بعجلة للموافقة على الصفقة وعملية رفح بنظره لن تحسم الصراع

صرح مصدر كبير في حماس ومقرب من القيادة في غزة خلال حديثه مع N12 إن قائد حماس يحيى السنوار ليس في عجلة للموافقة على الصفقة المعروضة للإفراج عن المختطفين ووقف إطلاق النار في غزة.

ووفقا له، يعتقد السنوار إنه من الأفضل لحماس عدم الانخراط بالجهود الأمريكية لاستكمال تسوية التطبيع بين إسرائيل والسعودية وبرأيه إسرائيل تقدر أنه يوجد لها مخاطر أكثر من الأرباح المتوقعة من عملية في رفح بسبب الردود الدولية.

ووفقا للتقرير أبعد السنوار كافة قيادات حماس في الخارج من التدخل بالمفاوضات، ويتحرك نيابة عنه خلال الأيام الأخيرة اثنين فقط من المقربين منه، واللذين تركا غزة قبل الحرب ويتحركان حاليا بين القاهرة، قطر وإسطنبول. ووفقا للمصدر، السنوار والمقربين منه لا يعتقدون أن رفح هي النقطة الحاسمة في الصراع الحالي وهذه أيضا الرسالة التي حصلوا عليها من ايران وحزب الله. أيضا عملية إسرائيلية لن تؤدي الى تغيير دراماتيكي في صورة الوضع.

ونشرت وسائل إعلامية عربية تعتبر مقربة من ايران وحزب الله خلال الأيام الأخيرة، وفي ظل التقارير عن تقدم بالاتصالات، مطالبات حاسمة للسنوار "لعدم الوقوع بالفخ" والاستجابة للاقتراح الذي يجهزه الأمريكيون بمساعدة المصريين والقطريين. في هذه المرحلة لا يزال من غير الواضح ما إذا كان القرار قد تم اتخاذه بالفعل من قبل السنوار، ولكن بحسب المصدر، سيمتنع السنوار عن رفض الخطوط العريضة للصفقة بشكل قاطع وسيطالب بسلسلة من التوضيحات والتصحيحات.

وفي غضون ذلك، قالت مصادر أمريكية مطلعة بأن الوقت لاستكمال الاتفاقات مع السعودية آخذ بالنفاذ وإن زيارة وزير الخارجية الأمريكية انتوني بلينكن ومستشار الأمن القومي جيك سوليفان للرياض يمكن أن تكون "الفرصة الأخيرة".