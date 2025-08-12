دول أوروبية تدعو إسرائيل إلى تسهيل وصول المساعدات إلى قطاع غزة

قد يعجبك أيضًا -

أصدرت أربع وعشرون دولة، منها بريطانيا وفرنسا، بالإضافة إلى الاتحاد الأوروبي، بيانًا مشتركًا، يدعو إسرائيل إلى السماح لجميع المنظمات الدولية، بإيصال المساعدات إلى قطاع غزة دون قيود، وحماية عمال الإغاثة والسكان.

وأعرب وزراء خارجية الدول، ومعظمهم من أوروبا، عن قلقهم إزاء الأزمة الإنسانية في القطاع والمجاعة، وشكروا الولايات المتحدة وقطر ومصر، على جهودها الرامية إلى وقف إطلاق النار.