إيران: وسائل الإعلام تنشر صور "روتينية" في أصفهان بعد الهجوم المنسوب إلى إسرائيل

نشر التلفزيون الرسمي الإيراني صورا من أصفهان في الصباح، نقل فيها "الروتين" في المنطقة. وذكرت وسائل الإعلام الرسمية الإيرانية أنه بعد الهجوم المزعوم، لم يكن هناك أي تعطيل للبنية التحتية للمدينة.

كما يتم نشر صور مماثلة على شبكات التواصل الاجتماعي، حيث تريد إيران إثبات أن الضربات الليلية لم تؤثر على عملياتها. وأكدت الوكالة الدولية للطاقة الذرية أيضًا أنه “لم تحدث أي أضرار للمواقع النووية في إيران”.

وذكرت وكالة إرنا الإيرانية الرسمية أنه لم يتم الإبلاغ عن "أضرار جسيمة"، مضيفة أنه "لم يتم إرسال أي معلومات تشير إلى وجود دفاع مضاد للطائرات".

