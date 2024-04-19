إيران: وسائل الإعلام تنشر صور "روتينية" في أصفهان بعد الهجوم المنسوب إلى إسرائيل

نشر التلفزيون الرسمي الإيراني صورا من أصفهان في الصباح، نقل فيها "الروتين" في المنطقة. وذكرت وسائل الإعلام الرسمية الإيرانية أنه بعد الهجوم المزعوم، لم يكن هناك أي تعطيل للبنية التحتية للمدينة.

كما يتم نشر صور مماثلة على شبكات التواصل الاجتماعي، حيث تريد إيران إثبات أن الضربات الليلية لم تؤثر على عملياتها. وأكدت الوكالة الدولية للطاقة الذرية أيضًا أنه “لم تحدث أي أضرار للمواقع النووية في إيران”.

وذكرت وكالة إرنا الإيرانية الرسمية أنه لم يتم الإبلاغ عن "أضرار جسيمة"، مضيفة أنه "لم يتم إرسال أي معلومات تشير إلى وجود دفاع مضاد للطائرات".

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ويوضح ماتياس إنبار، المتخصص الأمني، أن "مناورات الحرب السيبرانية جرت منذ عدة أيام للتحايل على أنظمة الصواريخ الإيرانية، وربما هذا ما حدث".

من جانبها، أعادت السفارة الأمريكية في إسرائيل فرض القيود على حركة موظفيها، بنفس الطريقة التي فرضت بها القيود قبل الهجوم الإيراني السبت.

وأخبرت السفارة الموظفين أنه "من باب الحذر الشديد في أعقاب التقارير التي تفيد بأن إسرائيل نفذت عملية انتقامية في إيران، لا يُسمح لموظفي الحكومة الأمريكية وعائلاتهم بالسفر الشخصي خارج تل أبيب الكبرى." حتى إشعار آخر.

وبحسب شبكة CNN ، دعت أستراليا مواطنيها في إسرائيل إلى مغادرة البلاد خوفًا من الانتقام الإيراني.