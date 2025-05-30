لهذا السبب حماس لم تعلن حتى الآن عن موقفها النهائي من اقتراح ويتكوف

خلفية أسباب عدم إصدار حماس موقف نهائي حتى الآن حول الاتفاق الذي عرضه ويتكوف عن صفقة وقف إطلاق نار، ترتبط باتصالات مكثفة أمس بين الوسيط بشارة بحبح وقيادة حماس في قطر، في حين دعم بحبح موقف حماس حول الضمانات الأمريكية، لكن اتضح لحماس أن ويتكوف ينحاز بشكل متزايد إلى إسرائيل في هذه القضية، مما أدى إلى تحول تفاؤل حماس إلى تشاؤم كبير.

كما علمت حماس أن موقف إسرائيل من قضية الضمانات يتجاوز حتى ما ورد في المقترح الأمريكي.

بناء على ذلك، أدركت حماس أن إسرائيل تحتفظ بحقها في مواصلة توزيع المساعدات الإنسانية، بما في ذلك عبر شركات أمريكية، وأنها تصر على حقها في العودة إلى القتال بعد 60 يومًا إذا لم تكن هناك ضمانات أمريكية تمنعها من ذلك، جاء هذا وفقًا لعدة مصادر مطلعة على ما يجري خلف كواليس المفاوضات.

تعتقد حماس أن الولايات المتحدة تنحاز إلى إسرائيل في القضية الفلسطينية لتعويضها عن الموضوع الإيراني.