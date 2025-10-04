التغطية متواصلة| رسمي: وقف العمليات في غزة ليس وقفا لإطلاق النار بل هو وقفة للتحضير لإطلاق سراح المختطفين
قيادي في حماس"إسرائيل ستطلق سراح 250 أسيراً فلسطينياً من ذوي المحكوميات المؤبدة، وأكثر من 1700 من الأسرى الذين اعتقلتهم إسرائيل بعد اندلاع الحرب في أكتوبر، بالتزامن مع الانسحاب الإسرائيلي من غزة"
قال قياديان في حركة حماس، إن "الوسطاء يجرون مشاورات واتصالات مكثفة لبدء تنفيذ المرحلة الأولى في خطة الرئيس الأميركي دونالد ترمب لإنهاء الحرب الإسرائيلية على غزة"، واشارا إلى أن" المشاورات تهدف إلى تحديد ساعة بدء تأمين الظروف الميدانية بوقف كافة العمليات العسكرية، وحركة الطيران الإسرائيلي بأشكاله الحربي والاستطلاعي، وانسحاب الجيش الإسرائيلي من داخل التجمعات السكنية، حتى تتمكن الفصائل الفلسطينية من تنفيذ المرحلة الأولى لإطلاق سراح المختطفين الإسرائيليين".
وأكد قيادي في حماس، على أن "إسرائيل ستطلق سراح 250 أسيراً فلسطينياً من ذوي المحكوميات المؤبدة، وأكثر من 1700 من الأسرى الذين اعتقلتهم إسرائيل بعد اندلاع الحرب في أكتوبر/تشرين الأول من عام 2023، بالتزامن مع الانسحاب الإسرائيلي من القطاع" ورجح قيادي حماس في تصريحاته لـ"الشرق"، أن تبدأ عملية التهيئة الميدانية "خلال نهار السبت"، لكنه حذر مما وصفه بـ"تعطيل إسرائيل لتنفيذ خطة ترمب".
بي بي سي:"سيقعد نتنياهو اجتماعاً مساء اليوم لمناقشة قائمة الأسرى الفلسطينيين الذين سيتم إطلاق سراحهم"
محاولة دهس مشتبه بها عند حاجز تفتيش في منطقة القدس، وتحييد المشتبه به
منتدى عائلات المختطفين: مظاهرة في "ساحة المختطفين" مساء اليوم السبت
أعلنتمنتدى عائلات المختطفين والمفقودين في بيان، عن تنيظّم مظاهرة في "ساحة المختطفين" بتل أبيب، مساء اليوم السبت، في الذكرى الثانية لهجمات 7 أكتوبر.وجاء في بيان المنتدى: "نحن في أيام حاسمة بشأن الصفقة أيام ستحدد متى سيعود الأسرى الأحياء لإعادة التأهيل، ومتى سيُعاد المتوفون لدفنهم بشكل لائق. هذه اللحظة يجب أن توحّد جميع أبناء إسرائيل للمطالبة بعودة كل أسير إلى الوطن".
إسرائيل: مفاوضات وشيكة بشأن المختطفين، ولم نوقف إطلاق النار
نقلت هيئة البث الإسرائيلية عن مصدر سياسي إسرائيلي قوله إنه "لا يوجد في الوقت الحالي وقف لإطلاق النار، وإنما تخفيف في حدة إطلاق النار"، مشيرا إلى أن "المفاوضات المرتقبة ستكون سريعة، ومن المرجح أن تجد حركة حماس صعوبة في رفض الشروط المطروحة". وبحسب الهيئة، فإن "الوفد الإسرائيلي المتوقع أن يشارك في المحادثات يضم وزير الشؤون الاستراتيجية رون ديرمر، والمسؤول عن ملف الأسرى والمفقودين غال هيرش، إلى جانب مسؤول رفيع في جهاز الشاباك يُشار إليه بـ"م"، على أن تنطلق المفاوضات اعتبارا من الليلة.
مسؤول حوثي يُحذّر إسرائيل، ويُعرب عن تضامنه مع حماس، ويُناقش السيطرة البحرية.
صرّح محمد البخيتي، المسؤول الحوثي البارز، بأن "حماس لم تفقد أوراقها، بل اكتسبت أوراقًا جديدة"، مُؤكدًا أن "سلاحنا هو سلاحها"، وأن "أهم مضيق بحري في العالم أصبح تحت سيطرتها". مُخاطبًا إسرائيل، أضاف: "إن عدتم (للقتال)، فسنعود أيضًا".
جنوب أفريقيا ترحب برد حماس وتدعو إسرائيل للإفراج عن الأسرى الفلسطينيين.
رحبت جنوب أفريقيا بإعلان حماس إطلاق سراح جميع المختطفين وفقًا للمقترح الأمريكي. وتدعو بريتوريا إسرائيل للرد بالإفراج عن المعتقلين الفلسطينيين. وتعتقد حكومة جنوب أفريقيا أن هذا التبادل ضروري للتقدم نحو وقف إطلاق النار وإيصال المساعدات الإنسانية.
مصر وقطر: نعمل على خطوات التنفيذ.. وجهود مستمرة لمواصلة المحادثات
مسؤول إسرائيلي: مهلة الإفراج عن الأسرى في غزة تبدأ عند الاتفاق
قال مسؤول إسرائيلي رفيع، اليوم السبت، إن "72 ساعة المخصصة لتحرير المختطفين في غزة ستبدأ عند التوصل إلى اتفاق"، مشيراً إلى أن "هذا المسار تحقق بفضل ضغط عربي على حركة حماس"، وأوضح "رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو يعمل بتنسيق كامل مع الرئيس الأميركي دونالد ترامب، ولا توجد أي مفاجآت".وأضاف المسؤول الإسرائيلي في حديثه للقناة الإسرائيلية أن التقديرات تشير إلى إمكانية إعادة الأسرى في غزة خلال أيام قليلة.
هيئة البث الر سمية الإسرائيلية: ضربات الجيش الآن في غزة وقائية لتأمين القوات
ترحيب دولي برد حماس على خطة ترمب، وتقارير عن خطط إسرائيلية لتقليص الهجمات على غزة
البث الإسرائيلية: لا توجد عمليات هجومية بل ضربات وقائية لتأمين قوات الجيش
تقرير: "خلافات داخل حماس، وقائد الحركة في غزة مستعد للتنازل"
مسؤول إسرائيلي: "وقف الهجمات - حتى تتمكن حماس من تنظيم عملية إطلاق سراح المختطفين"
إيطاليا: مظاهرات مليونية لدعم غزة وضغوط على ميلوني للاعتراف بدولة فلسطين
تظاهر أكثر من 2 مليون شخص في أنحاء إيطاليا دعماً لسكان غزة، في مسيرات جابت أكثر من 100 مدينة، وذلك وسط تصاعد الضغوط على حكومة جورجيا ميلوني لدفعها إلى الاعتراف بالدولة الفلسطينية، على غرار عدد من الدول الأوروبية.
وخرج الإيطاليون ضمن حركة احتجاجية واسعة دعماً لسكان مدينة غزة ولـ"أسطول الصمود العالمي"، الذي اعترضته إسرائيل، وشمل أيضاً أيضاً إضراباً ليوم واحد، دعت إليه نقابات عمالية.
القاهرة تستضيف غدا جولة مفاوضات بشأن غزة.
محمود عباس عقب رد حماس وإعلان ترمب: السيادة على غزة لدولة فلسطين
شدد رئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس، اليوم السبت، على أن "السيادة على قطاع غزة هي لدولة فلسطين"، مرحباً بما وصفه بـ"إعلان الرئيس الأميركي دونالد ترمب وقف الحرب" التي تشنها إسرائيل على القطاع، عقب رد حركة "حماس" على خطة ترمب.
وذكر عباس في بيان أوردته وكالة الأنباء الفلسطينية "وفا"، أن "السيادة على قطاع غزة هي لدولة فلسطين"، معتبراً أن "الربط بين الضفة الغربية وقطاع غزة لا بد أن يتم من خلال القوانين والمؤسسات الحكومية الفلسطينية، وبواسطة لجنة إدارية فلسطينية وقوى أمنية فلسطينية موحدة، في إطار نظام وقانون واحد، وبدعم عربي ودولي".
وكالة الأنباء الفلسطينية: 29 قتيلا في قطاع غزة منذ فجر اليوم
