قال قياديان في حركة حماس، إن "الوسطاء يجرون مشاورات واتصالات مكثفة لبدء تنفيذ المرحلة الأولى في خطة الرئيس الأميركي دونالد ترمب لإنهاء الحرب الإسرائيلية على غزة"، واشارا إلى أن" المشاورات تهدف إلى تحديد ساعة بدء تأمين الظروف الميدانية بوقف كافة العمليات العسكرية، وحركة الطيران الإسرائيلي بأشكاله الحربي والاستطلاعي، وانسحاب الجيش الإسرائيلي من داخل التجمعات السكنية، حتى تتمكن الفصائل الفلسطينية من تنفيذ المرحلة الأولى لإطلاق سراح المختطفين الإسرائيليين".

وأكد قيادي في حماس، على أن "إسرائيل ستطلق سراح 250 أسيراً فلسطينياً من ذوي المحكوميات المؤبدة، وأكثر من 1700 من الأسرى الذين اعتقلتهم إسرائيل بعد اندلاع الحرب في أكتوبر/تشرين الأول من عام 2023، بالتزامن مع الانسحاب الإسرائيلي من القطاع" ورجح قيادي حماس في تصريحاته لـ"الشرق"، أن تبدأ عملية التهيئة الميدانية "خلال نهار السبت"، لكنه حذر مما وصفه بـ"تعطيل إسرائيل لتنفيذ خطة ترمب".

