بصورة غير عادية: السنوار يهنئ الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون بالفوز بالانتخابات

بن جفير بعد نشر التوثيق من النفق: "الرد – مضاعفة الضغوط العسكرية"

قال وزير الأمن القومي إيتمار بن جفير إن "الفيديو الصادم الذي عرض الليلة، وأيضا بالأمس في جلسة مجلس الوزراء، يوضح مرة أخرى أن الحديث عن منظمة حماس الإرهابية لا يتم الحديث عنه إلا من خلال النوايا وليس من خلال المفاوضات. وهذا ما قلته أيضا لزملائي الوزراء ورئيس الحكومة في جلسة الكابينيت. لقد أبقت حماس على خاطفينا في ظروف دون المستوى المطلوب، وقتلتهم بدم بارد. الرد على ذلك يجب أن يكون واضحا: وقف المساعدات الإنسانية وشاحنات الوقود التي تصل إلى حماس والسماح لها بالاستمرار في الوجود، مع زيادة الضغط العسكري على نطاق واسع، حتى تجثو حماس على ركبتيها وأن تتوسل لإعادة المختطفين بنفسها".