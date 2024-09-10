بصورة غير عادية: السنوار يهنئ الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون بالفوز بالانتخابات
انطلقت صافرات الإنذار اليوم في جبل ميرون شمال إسرائيل ورصد سقوط قذائف بمناطق مفتوحة، دون تسجيل إصابات
اليوم 340 من الحرب: هاجم الجيش الإسرائيلي منصات الإطلاق التي أطلقت منها القذائف باتجاه منطقة ساسا والجليل الغربي، واخترقت طائرة مسيرة أخرى منطقة روش بينا خلال ساعات المساء. وكتب متحدث باسم وزارة الخارجية المصرية أن "مناقشات موسعة تجري بين وزير الخارجية والممثل الأعلى للشؤون الخارجية والسياسة الأمنية في الاتحاد الأوروبي جوزيف بوريل".
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بصورة غير عادية: السنوار يهنئ الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون بالفوز بالانتخابات
أصدرت حركة حماس بيانا باسم رئيس المكتب السياسي للحركة يحيى السنوار، جاء فيه أنه "يهنئ الرئيس عبد المجيد تبون على تجديد ثقة الشعب الجزائري به كرئيس للجزائر". وجاء في الإعلان أن "السنوار يكرر تقديره للدور الجزائري في الوقوف إلى جانب الشعب الفلسطيني والدفاع عن حقوقه في المحافل الدولية".
الجيش الإسرائيلي: هاجم سلاح الجو موقع إنتاج للجيش الإسرائيلي ومبان تابعة لحزب الله في جنوب لبنان
أعلن المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي أن طائرات مقاتلة تابعة لسلاح الجو هاجمت، بتوجيه من المخابرات العسكرية، موقعًا لإنتاج الأسلحة مرتبطًا بحزب الله في جنوب لبنان. إلى ذلك، تعرض مقر عسكري ومبان عسكرية تابعة للتنظيم لهجوم جوي في مناطق النبطية والمنصوري وقرية كيلا بجنوب لبنان.
بن جفير بعد نشر التوثيق من النفق: "الرد – مضاعفة الضغوط العسكرية"
قال وزير الأمن القومي إيتمار بن جفير إن "الفيديو الصادم الذي عرض الليلة، وأيضا بالأمس في جلسة مجلس الوزراء، يوضح مرة أخرى أن الحديث عن منظمة حماس الإرهابية لا يتم الحديث عنه إلا من خلال النوايا وليس من خلال المفاوضات. وهذا ما قلته أيضا لزملائي الوزراء ورئيس الحكومة في جلسة الكابينيت. لقد أبقت حماس على خاطفينا في ظروف دون المستوى المطلوب، وقتلتهم بدم بارد. الرد على ذلك يجب أن يكون واضحا: وقف المساعدات الإنسانية وشاحنات الوقود التي تصل إلى حماس والسماح لها بالاستمرار في الوجود، مع زيادة الضغط العسكري على نطاق واسع، حتى تجثو حماس على ركبتيها وأن تتوسل لإعادة المختطفين بنفسها".
غانتس يلتقي برئيس الوزراء القطري برفقة عائلات مختطفين في باريس
المتحدث باسم الجيش: "هناك مختطفون آخرون محتجزون في هذه الظروف"
قال المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي، العميد دانييل هاغاري، ردا على أسئلة الصحفيين، بعد نشر توثيق من النفق الذي تم فيه قتل المختطفين الستة، إن "هناك مختطفين آخرين محتجزين في هذه الظروف".
الجيش الإسرائيلي: سلاح الجو هاجم في لبنان منصات إطلاق الصواريخ باتجاه الجليل
أعلن المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي أن سلاح الجو هاجم منصات الإطلاق في لبنان التي تم منها إطلاق الصواريخ باتجاه منطقة ميرون والجليل الغربي في وقت سابق اليوم. بالإضافة إلى ذلك، هاجمت طائرات مقاتلة منشأة عسكرية لحزب الله في منطقة الرشف بجنوب لبنان في وقت سابق اليوم.
المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي: نعمل على فحص جميع المتعلقات التي وجدناها في النفق الذي قتل فيه المختطفون الستة
مكتب نتنياهو يعقب على طلب المدعي العام في لاهاي: معاداة سامية وعار أخلاقي وتحيز سياسي
ذكر مكتب رئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتنياهو أن "المقارنة التي أجراها المدعي العام في لاهاي بين رئيس الحكومة ووزير الأمن الإسرائيلي، اللذين يحاربان إرهاب حماس القاتل وفقا لقوانين الحرب، ومجرم الحرب السنوار، الذي يعدم رهائن إسرائيليين بدم بارد، هو معاداة للسامية في حد ذاته وعار أخلاقي من الدرجة الأولى”. وورد أيضًا فيما يتعلق بمذكرات الاعتقال التي طلب المدعي العام إصدارها بشكل عاجل أنه "للأسف، رأينا منذ البداية أن الإجراءات في لاهاي متحيزة سياسيًا ولا ترتكز على أي أساس قانوني مهني".
الجيش الإسرائيلي والشاباك عن اغتيال مركز قيادة كتيبة "تل السلطان" في حماس
أعلن المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي أنه في عملية مشتركة مع قوات الشاباك، قتل مقاتلو اللواء 401 والقوات الجوية قائد كتيبة "تل السلطان" في حماس محمود حمدان وثلاثة قادة سرية من الكتيبة. وحدد المقاتلون عدداً من خلايا حماس باستخدام الطائرات المسيرة.