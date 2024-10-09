تغطية متواصة|| أكثر من 100 قذيفة صاروخية من لبنان أطلقت اليوم تجاه حيفا
تم إطلاق نحو 40 صاروخاً على حيفا والمنطقة، تم اعتراض بعضها. • الجيش الإسرائيلي: تمت مهاجمة 230 هدفاً في اليوم الأخير في لبنان
اليوم الـ 369 للحرب: إطلاق وابل كثيف من حوالي 40 صاروخًا على حيفا ومنطقة الكرايوت، مما أدى إلى إصابة ستة أشخاص بشظايا، بينهم صبي في حالة متوسطة. وفي وقت سابق، سُمعت صافرات الإنذار في كافة أنحاء منطقة الكرمل ومنطقة راموت منشيه وقيسارية وبنيامينة. وأعلن الجيش الإسرائيلي أن جندي احتياطي يعمل كباحث ميداني، بالإضافة إلى جندي احتياطي من الكتيبة 8207، أصيبا بجروح خطيرة في المعارك الدائرة في جنوب لبنان.
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مقتل أربعة مسلحين فلسطينيين بعد استهدافهم من قوات المستعربين في مخيم بلاطة
قوات خاصة ومستعربين تقتل أربعة مسلحين في نابلس بينهم عصام السلاغ، قائد كتيبة الإقصى في مخيم بلاطة قرب نابلس، ونفذت الاغتيالات بعد إطلاق النار تجاه سيارتهم التي تواجدت وسط المدينة.
مراسلنا في موقع عملية الخضيرة التي نفذها مهاجم من أم الفحم وأدت لإصابات إسرائيليين بصورة حرجة
نتنياهو يتحدث هاتفيا مع بايدن، ومن المتوقع أن تنضم إليه هاريس
يجري الرئيس الأمريكي جو بايدن حاليا اتصالا هاتفيا مع رئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتنياهو. أفاد مراسل شبكة NBC أنه من المتوقع أن تنضم نائبة الرئيس ومرشحة الحزب الديمقراطي للرئاسة، كامالا هاريس، إلى المحادثة.
الجيش الإسرائيلي: نحو 90 صاروخاً اجتازت من لبنان إلى الشمال وتم تدمير منصة الإطلاق التي أطلقت منها الصواريخ
أعلن المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي، عقب التنبيهات التي تم تفعيلها في الجليل الأعلى والجليل الغربي وهضبة الجولان، أنه تم رصد حوالي 90 عملية إطلاق عبر الأراضي اللبنانية، وهاجم الجيش الإسرائيلي منصة الإطلاق التي انطلقت في وقت سابق تجاه كريات شمونة، مما أدى إلى مقتل رجل وامرأة في الأربعينيات من العمر.
مستشفى رمبام: أحد مصابي قصف حيفا في حالة خطيرة
أفاد مستشفى رمبام في حيفا عقب سقوط صواريخ أطلقت من لبنان على المدينة ومحيطها، أن ستة جرحى أصيبوا بشظايا القذائف وصلوا إلى المركز الطبي، أحدهم في حالة خطيرة، أما الخمسة الآخرون فجراحهم طفيفة كما وصل مصاب آخر إلى المستشفى وهو سائق دراجة نارية أصيب في حادث وقع أثناء الإنذارات وحالته متوسطة.
مستشفى هليل يافيه: أصيب 8 أشخاص في الهجوم الذي وقع في الخضيرة، أحدهم في حالة حرجة وغير مستقرة
أفاد مستشفى هليل يافي في الخضيرة أنه تم نقل ثمانية أشخاص إلى بواباته من الهجوم الذي وقع في المدينة. ووفقا له، فإن أحد المصابين وصفت حالته بالحرجة وغير المستقرة، وواحد في حالة خطيرة، وأربعة في حالة متوسطة، وواحد في حالة طفيفة، في حين أصيب شخص بالهلع.
حزب الله يتبنى المسؤولية عن القصف على كريات شمونة
تبنى حزب الله مسؤولية إطلاق الصواريخ على كريات شمونة، وكذلك إطلاق النار على "القوات في كفار جلعادي". وأعلن التنظيم مسؤوليته عن 11 هجوما في إسرائيل منذ صباح اليوم.
مقتل رجل وإمرأة إسرائيليين جراء ضربات صاروخية تجاه كريات شمونا
القصف على كريات شمونة: 20 زورقاً عبرت من لبنان
وبعد الصافرات التي تم تفعيلها في كريات شمونة ومحيطها، تم رصد نحو 20 عملية إطلاق قادمة من لبنان. هذا ما قاله المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي، مضيفًا أنه تم تفعيل أجهزة الإنذار عن طريق الخطأ في المنطقة خوفًا من تسلل طائرات معادية. كما أبلغت نجمة داود الحمراء عن إصابة زوجين بصورة حرجة.