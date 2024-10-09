تغطية متواصة|| أكثر من 100 قذيفة صاروخية من لبنان أطلقت اليوم تجاه حيفا

مستشفى هليل يافيه: أصيب 8 أشخاص في الهجوم الذي وقع في الخضيرة، أحدهم في حالة حرجة وغير مستقرة

أفاد مستشفى هليل يافي في الخضيرة أنه تم نقل ثمانية أشخاص إلى بواباته من الهجوم الذي وقع في المدينة. ووفقا له، فإن أحد المصابين وصفت حالته بالحرجة وغير المستقرة، وواحد في حالة خطيرة، وأربعة في حالة متوسطة، وواحد في حالة طفيفة، في حين أصيب شخص بالهلع.