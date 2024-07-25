تفاصيل جديدة عن عملية استعادة جثامين المختطفين الإسرائيليين الخمسة من قطاع غزة

في عملية استعادة جثامين المختطفين من قطاع غزة، تم خلالها استعادة جثامين مايا غورين وأورين غولدين وتومر أخيمز ورافيد كاتز وكيريل برودسكي إلى إسرائيل اليوم (الخميس). وعمليا فإن مركزي ومحققي الشاباك هم الذين تمكنوا من الحصول على المعلومات الاستخبارية الدقيقة، مما ساعد على تنفيذ العملية الناجحة التي أوصلت قوات الجيش الإسرائيلي إلى النقطة المحددة التي كانت تتواجد فيها جثامين المختطفين.

ولدت العملية نتيجة معلومات استخباراتية تلقاها الشاباك، في الواقع، كانت من خلال نشاط مئات الأشخاص الذين تعاملوا مع هذا الأمر فقط، وقاموا بالتحقيق مع المعتقلين من غزة على مدار الساعة من أجل الوصول إلى طرف خيط، بما في ذلك عمليات، نفذتها القوات الميدانية إلى ما يشتبه في أنه عملية تعقب للعثور على جثث المختطفين.

وبما أن المسلحين الذين تم استجوابهم في غرف الشاباك قاتلوا في الميدان حتى قبل وقت قريب مع رفاقهم في حماس ، فقد حصلوا على معلومات محدثة حول وضع مسلحي حماس في قطاع غزة، من بين أمور أخرى، وردت معلومات استخباراتية ملموسة خلال التحقيقات أشارت إلى المبنى والمكان المحدد الذي تم فيه إخفاء الجثث الخمس.

Courtesy of the families

وبعد تلقي نفس المعلومات من نشطاء حماس، عمل العشرات من النشطاء الميدانيين والمنسقين على مدار الساعة لتقديم معلومات استخباراتية قيمة لقيادة هذه العملية الضخمة. في الوقت نفسه، كان يجلس في المكتب أفراد المخابرات الذين قاموا بمعالجة كل هذه المعلومات وصقلها، وفي النهاية وصلوا إلى المكان المحدد بهدف الانطلاق الى العملية.