اليوم التالي للحرب: قائد الجيش يقر التغييرات المستقبلية التي ستطبق في الجيش الإسرائيلي

وافق رئيس هيئة أركان الجيش الإسرائيلي، إيال زامير، اليوم (الأربعاء)، على خطة لبناء القوات وتغييرات واسعة في هيكل وتنظيم الجيش، "بهدف ملائمة الجيش الإسرائيلي مع تحديات المستقبل والتعامل مع دروس الحرب". ومن بين التغييرات إنشاء فرقة مناورات جديدة، وافتتاح كتيبة مختلطة إضافية، وتشكيل كتيبة هندسة نظامية. ويرى الجيش الإسرائيلي أن العام المقبل "عام استقرار أمني، واستعادة، وتعزيز، والحفاظ على القدرة العسكرية".

ستبدأ الفرقة الشرقية الجديدة، التي ستتولى مسؤولية الحدود الأردنية، بدءًا من تمناع جنوبًا و"حمات غدير" شمالًا، أنشطتها في أغسطس/آب. وسيتم إنشاء ألوية "داود" ضمن الفرقة. ومن بين الخطط التي وافق عليها رئيس الأركان إنشاء كتيبة حريديم في الاحتياط، وتشكيل سرايا خفيفة الحركة تعتمد على مقاتلين من قوة حماية الحدود، وإنشاء لواء دبابات ولواء مشاة إضافيين في الاحتياط. وسيتم إنشاء لواء المدرعات تدريجيًا بدءًا من عام 2026.

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كما سينشئ الجيش الإسرائيلي فرقة مناورة نظامية جديدة، تشمل جميع قواعد التدريب القتالي للقوات البرية، وسيبدأ "بإطلاق مشروع هيئة الأركان العامة لإعادة تأهيل وإعادة تشكيلات المعركة لكفائتها واستعادة قدرتها، واستكمال تجهيز القوات النظامية والاحتياطية".

ووفقا للبيان الصادر وافق رئيس الأركان على هذه الخطة بهدف ملائمة الجيش الإسرائيلي مع التحديات المستقبلية. وتُجرى هذه التغييرات في ظل استمرار القتال، تلبيةً للاحتياجات العملياتية المبنية على عملية التعلم واستخلاص الدروس من أحداث السابع من أكتوبر، والحرب حتى الآن.