حماس راضية عن صياغة الضمانات في نص الصفقة المقترحة

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تلقت حماس أمس (الأربعاء) الاقتراح النهائي لوقف إطلاق النار في قطاع غزة وتبادل الأسرى، والذي نُقل عبر وسطاء من مصر وقطر. ووفقًا لمصادر، بدأت الحركة مشاورات داخلية "بمسؤولية عالية" بهدف التوصل إلى اتفاق ينهي الحرب.

للتذكير، يتضمن النص التزامًا من الوسطاء بمنع استئناف القتال طالما استمرت المحادثات خلال هدنة مدتها 60 يومًا، بهدف التوصل إلى وقف دائم لإطلاق النار وانسحاب إسرائيلي كامل تدريجي من قطاع غزة.

وذكر بيان حماس أن مشاورات وطنية ستُعقد للتوصل إلى اتفاق يضمن وقف "العدوان"، وانسحاب إسرائيل، وإيصال المساعدات الإنسانية العاجلة إلى غزة. كما أشار البيان إلى أن الوسطاء يبذلون جهودًا مكثفة لتقريب وجهات النظر، والتوصل إلى اتفاق إطاري يفتح الباب لجولة مفاوضات جادة.

وأفاد مصدر مطلع على تفاصيل المفاوضات لصحيفة الشرق أن المقترح الجديد يستند إلى المبادرة التي قدمها المبعوث الأمريكي ستيف ويتكوف مطلع يونيو/حزيران، والتي سبق أن وافقت عليها إسرائيل. إلا أن حماس وضعت شروطها الخاصة لقبول المقترح.

وبحسب قوله، فإن حماس راضية عن الضمانات الواردة في الوثيقة، وخاصةً بمشاركة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب. ومع ذلك، هناك قلق داخل حماس بشأن آلية إدخال المساعدات إلى غزة والانسحابات الإسرائيلية من القطاع.

النقاط الرئيسية للخطة الجديدة

اليوم الأول: إطلاق سراح ثمانية رهائن أحياء

اليوم السابع: تسليم خمسة جثامين

اليوم الثلاثين: تسليم خمسة جثامين أخرى

اليوم الخمسون: إطلاق سراح رهينتين أحياء

اليوم الستون: تسليم ثمانية جثامين أخرى

المساعدات الإنسانية: ستبدأ المساعدات فور موافقة حماس على المقترح، وذلك وفقًا لاتفاق 9 يناير/كانون ثاني، بكميات كافية وبمشاركة الأمم المتحدة والهلال الأحمر.

الانسحاب الإسرائيلي: في اليوم الأول، وبعد تسليم ثمانية رهائن أحياء، سيبدأ الانسحاب من شمال غزة وفقًا للخرائط المتفق عليها. في اليوم السابع، وبعد تسليم خمسة جثامين، سيبدأ الانسحاب من جنوب قطاع غزة وفقًا للخرائط المتفق عليها. ستعمل الفرق الفنية على ترسيم حدود الانسحاب خلال مفاوضات سريعة بعد الموافقة على مقترح الإطار.

في المرحلة الخامسة، تُعقد مفاوضات حول وقف إطلاق نار دائم، حيث تبدأ المفاوضات في اليوم الأول من الاتفاق حول الترتيبات اللازمة لتحقيق وقف إطلاق نار دائم. وفي اليوم التالي، تبدأ الترتيبات على أربعة محاور.