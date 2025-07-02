هكذا يعتزم ديرمر التوصل إلى صفقة مختطفين ووقف إطلاق نار في وقت مبكر من الأسبوع المقبل

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نشر أول: من المتوقع أن يطلب وزير الشؤون الاستراتيجية رون ديرمر من الأمريكيين توجيه قطر للضغط على حماس، على افتراض أن ذلك قد يؤدي إلى اتفاق لإطلاق سراح الرهائن مطلع الأسبوع المقبل.

تشهد إسرائيل تقدمًا في محادثات صفقة الرهائن، حيث يتمحور جدول الأعمال الحالي حول خطة ويتكوف، التي تتضمن إطلاق سراح عشرة رهائن، ثمانية منهم في اليوم الأول، واثنان آخران مع اقتراب نهاية الصفقة. وتحدث ديرمر مع الأمريكيين حول أفكار لما بعد انتهاء الحرب، أي أن الطرفين يدخلان في مفاوضات تتضمن اتفاقًا بتفاصيل ونتائج ملموسة.

من بين الأمور الأخرى، إجلاء ونفي كبار مسؤولي حماس خارج قطاع غزة. في الوقت نفسه، تُقدم حماس أفكارًا متنوعة لسد الثغرات في الاتفاق..