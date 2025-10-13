هكذا ستتم عملية الإفراج عن المختطفين من غزة

منسق شؤون الأسرى والمفقودين، العميد غال هيرش، قال اليوم (الأحد) إن التقدير هو أن المخطوفين سيتم الإفراج عنهم من أسر حماس غداً في الصباح الباكر، حيث التوقيت المُقدّر هو بين السادسة والسابعة صباحاً. وأضاف أيضاً أن الاستعدادات لاستقبال الأسرى قد اكتملت بالفعل مساء الجمعة، وأن "هناك استعدادات من قِبل إسرائيل أمام الجهات المختلفة، من بينها الصليب الأحمر وقوات الأمن، في حال تطلب الأمر تقديم موعد الإفراج لأغراض عمليات إضافية".

"في كل قافلة للصليب الأحمر سيكون هناك 8-10 مركبات، بما في ذلك سيارة إسعاف عند الحاجة"، أضاف هيرش، "كل ما طلبه الصليب الأحمر منا - تلقوه. سيكون هناك طواقم إسرائيلية ستلتقي بهم - خبراء في هذا المجال اكتسبوا خبرة خلال العامين الماضيين. في اللقاءات الشخصية مع المختطفين - اللقاء الأول سيكون مع جهة إسرائيلية".

سيلتقي المخطوفون بعائلاتهم في غرفة خاصة بمعسكر رعيم، حيث سيخضعون لفحص طبي. تم توسيع المجمع في رعيم بشكل كبير لأنه يتعلق بدفعة كبيرة لم تحدث من قبل. وقال: "الجميع سيكونون هناك، ولكل عائلة ستكون هناك خصوصية مع عزيزهم".

في الواقع - سيتم استقبال 10 من المختطفين في تل هشومير، وخمسة في بيلينسون، وخمسة في إيخيليوف. وقال: "الهدف هو إنشاء منطقة آمنة، محكمة الإغلاق، وتوفير كل ما يحتاجونه لهم". وأضاف أن "رئيس الحكومة جاء في الأيام الأخيرة للاطلاع على الأمور وأعطى عدداً من النقاط والتعليمات. نحن مستعدون مع مستشفيات سوروكا وبرزلاي في حال دعت الحاجة لإخلاء طارئ لمختطف أو مختطفين حسب الحاجة"، أشار.

بعد وصول المخطوفين الأحياء - سيبدأ تحرير جثامين المخطوفين

بعد أن يصل المختطفون إلى معبر رعيم مع الصليب الأحمر - سيعود أفراده إلى قطاع غزة لجمع جثامين القتلى المختطفين. "سيتم إجراء تعديلات على المركبات لنقل الجثامين إلى البلاد للدفن"، قال. "من المتوقع أن يعود عدد من جثث المختطفين إلى أيدينا اعتبارًا من الغد. سيصلون إلينا، سيُلفون بعلم إسرائيل، سيحصلون على الاحترام وستُتلى صلوات في مراسم محترمة. سيتم تحميلهم وستنطلق القافلة للتعرف عليهم".

فيما يتعلق بقوة المهام التي أُنشئت من أجل العثور على جثامين المخطوفين الذين لن يُعادوا غداً - التابعة للولايات المتحدة، إسرائيل، قطر، مصر وتركيا - بمجرد عودة الجثامين، ستبدأ هذه القوة بالعمل. في الأماكن التي يتطلب فيها الأمر نشاطاً هندسياً، سنسمح بإدخال معدات هندسية، أو خبراء إذا لزم الأمر. "نحن نأمل في التحرك بسرعة لإعادة جميع جثامين المخطوفين الذين لن يُعادوا غداً. الوزير ديرمر أوضح: 'المطلوب هو 100% جهد من جانب حماس'"، قال هيرش.

بالنسبة للمخطوفين الذين كان هناك خوف على حياتهم - يافين جوسين وتمير نمرودي - قال هيرش: "حماس لم تقدم لنا قائمة - بل نحن قدمنا قائمة بالمخطوفين الأحياء والمخطوفين والجثث. يافين جوسين وتمير نمرودي لم يُعرّفا كجثث في القائمة التي قُدمت لهم". وأضاف: "لم نصل بعد إلى النقاشات مع حماس حول ما إذا كانوا يعرفون أو لا يعرفون إذا كانوا مدفونين".