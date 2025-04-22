"بدون أجهزة اتصال": هل الحوثيون متخوفون من عملية بيجر إسرائيلية في اليمن؟

وتستمر عملية البيجر الإسرائيلية، التي جرت في سبتمبر/أيلول الماضي، في إثارة الاهتمام وردود الفعل العديدة حول العالم. وذكرت صحيفة "العربي الجديد" القطرية، صباح اليوم (الثلاثاء)، أن الحوثيين يخشون سيناريو الوقوع ضحية لهجوم مماثل للهجوم الذي ألحق أضراراً كبيرة بحزب الله. وأشار التقرير أيضًا إلى أن ذلك أدى إلى اتخاذ قرار بمصادرة جميع أجهزة الاتصال الموجودة في المنظمة.

وأشارت وسائل إعلام قطرية إلى أنها تقوم بمنع استخدام العديد من التطبيقات وإزالة كاميرات المراقبة من الشوارع. وبالإضافة إلى ذلك، يزعم أن قادتهم عادوا إلى استخدام تقنيات وأجهزة اتصالات قديمة استولوا عليها بعد سيطرة الحوثيين على صنعاء في عام 2014، أو أنظمة قدمتها لهم إيران.

وذكرت صحيفة "الشرق الأوسط" السعودية، الليلة الماضية، أن قيادات جماعة الحوثي تخشى من تسرب المعلومات عن أماكن اختبائهم في شمال اليمن. وذكر التقرير أن "الحوثيين أخرجوا عدداً من القيادات السياسية التي تعاونت معهم من اجتماع عقده مؤخراً "مجلس الدفاع" الحوثي". وتناول اللقاء التطورات الأخيرة في الضربات الأميركية التي استهدفت مواقع عسكرية ومراكز قيادة وسيطرة وأماكن اجتماعات سرية.

وبحسب مصادر سياسية يمنية، فإن قيادات الحوثيين حاولت منع شركائها من المشاركة في اللقاء، وحتى في عدة لقاءات سابقة، بسبب عدم الثقة بهم. وأضافت أنهم "يخشون تسريب أماكن اختبائهم أو تقديم معلومات من شأنها تسهيل مهمة الوصول إلى أهداف الهجوم".

وذكر التقرير أن "مجلس الدفاع الحوثي عقد اجتماعا، الأحد، في مكان سري، في محاولة لرفع معنويات الحوثيين وتأكيد صمودهم في مواجهة الهجمات الأميركية". "بعد أن استهدفت الضربات الأميركية أماكن سرية للقيادة، تم اختيار مكان سري لعقد الاجتماع، بحسب المصادر."

AP Photo/Hani Mohammed

كما قد تتذكرون، تم إطلاق عملية "البيجر" في سبتمبر/أيلول الماضي، حيث انفجرت آلاف من أجهزة الاتصال في غضون دقائق في جميع أنحاء سوريا ولبنان، مما أسفر عن مقتل العشرات من عناصر حزب الله وإصابة الآلاف، المئات منهم بإصابات خطيرة أو حرجة. وأصاب الهجوم بشكل رئيسي الناشطين، ولكن أيضًا أفراد الطاقم الطبي المرتبط بالمنظمة، والسفير الإيراني في لبنان، والمدنيين الذين كانوا بالقرب من هؤلاء الناشطين. وذكرت التقارير أن أكثر من ألف عنصر من التنظيم تم تسريحهم من التدريبات بسبب الإصابات التي تعرضوا لها.

ووصف الأمين العام للمنظمة حسن نصر الله الهجوم بأنه "غير مسبوق". وبعد نحو 24 ساعة من انفجار جهاز الاتصال اللاسلكي، وقعت حادثة أخرى، حيث انفجرت أجهزة اتصال لاسلكية في مختلف أنحاء سوريا ولبنان. وفي ذلك اليوم، أصيب عدة مئات من الناشطين، وقُتل العشرات.

وبعد شهرين تقريبا، أعلنت إسرائيل مسؤوليتها الرسمية عن العملية. وقال رئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتنياهو في نوفمبر/تشرين الثاني الماضي: "لقد تم إطلاق عملية البيجر واغتيال نصر الله على الرغم من معارضة كبار المسؤولين في المؤسسة الأمنية والمستوى السياسي الذي يشرف عليهما". ووصف رئيس الموساد ديدي برنياع العملية بأنها "نقطة التحول بالحرب في الشمال"، وجاء هذا في خطاب نادر ألقاه في فبراير/شباط: "وصلت أول شحنة إلى لبنان، تحتوي على 500 جهاز بيجر فقط، قبل أسابيع قليلة من مجزرة 7 أكتوبر. عند بدء العملية، فُجّرت أجهزة بيجر أكثر بعشر مرات مما فُجّر في بداية الحرب، وفُجّرت أجهزة لاسلكي ضعف العدد".

وأضاف أن "الحيرة حول تفعيلها في بداية الحرب كانت كبيرة. وفي النهاية، اتخذ رئيس الحكومة قراره مخالفًا تمامًا للرأي السائد في النقاش".