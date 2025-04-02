نتنياهو يكشف عن محور "فيلادلفيا 2" لتقسيم قطاع غزة وزيادة الضغوط على حماس

أعلن رئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتنياهو مساء اليوم (الأربعاء) أن الجيش الإسرائيلي قد وسع نطاق عملياته في قطاع غزة الليلة الماضية. نتنياهو نشر مقطع فيديو يقول فيه: "نحن نسيطر على 'محور موريج'. سيكون محور فيلادلفيا الثاني، محور فيلادلفيا الإضافي"

وتابع حديثه: "لأننا الآن نقوم بتقسيم القطاع ونزيد الضغط خطوة بخطوة حتى يسلمونا مختطفينا، وكلما لم يسلمونا كلما زاد الضغط حتى يسلمونا".

وقال أيضًا: "الليلة في قطاع غزة قمنا بتصعيد خطواتنا. الجيش الإسرائيلي يسيطر على أراضٍ، ويضرب الإرهابيين، ويدمر البنى التحتية"، وأضاف: "نحن مصممون على تحقيق أهداف الحرب، ونعمل بلا كلل، بخط واضح وبمهمة واضحة. وبعون الله وبمساعدة جنودنا الأبطال - سنحققها أيضًا".