نتنياهو يكشف عن محور "فيلادلفيا 2" لتقسيم قطاع غزة وزيادة الضغوط على حماس

نشر نتننياهو شريط فيديو كشف فيه أن الجيش الإسرائيلي يقوم بتوسيع مناطق العمليات في قطاع غزة. • "نحن نزيد الضغط خطوة بخطوة، حتى يسلمونا رهائننا. وكلما لم يعطوا، كلما زاد الضغط حتى يعطونا".

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بنيامين نتنياهو
بنيامين نتنياهوYonatan Zindel/Flash 90

أعلن رئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتنياهو  مساء اليوم (الأربعاء) أن الجيش الإسرائيلي قد وسع نطاق عملياته في قطاع غزة الليلة الماضية. نتنياهو نشر مقطع فيديو يقول فيه: "نحن نسيطر على 'محور موريج'. سيكون محور فيلادلفيا الثاني، محور فيلادلفيا الإضافي" 

Video poster
إسرائيل تعلن توسيع عملياتها العسكرية في غزة وإحلاء واسع لمناطق في القطاع

وتابع حديثه: "لأننا الآن نقوم بتقسيم القطاع ونزيد الضغط خطوة بخطوة حتى يسلمونا مختطفينا، وكلما لم يسلمونا كلما زاد الضغط حتى يسلمونا".

وقال أيضًا: "الليلة في قطاع غزة قمنا بتصعيد خطواتنا. الجيش الإسرائيلي يسيطر على أراضٍ، ويضرب الإرهابيين، ويدمر البنى التحتية"، وأضاف: "نحن مصممون على تحقيق أهداف الحرب، ونعمل بلا كلل، بخط واضح وبمهمة واضحة. وبعون الله وبمساعدة جنودنا الأبطال - سنحققها أيضًا".

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