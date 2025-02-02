تغطية متواصلة|| وزير الأمن الإسرائيلي يهدد حزب الله:"إسرائيل لن تتهاون مع إطلاق المسيرات"

حدث غير عادي: أحد سكان غزة اقترب من الأراضي الإسرائيلية من شمال قطاع غزة - وتم إيقافه على بعد مئات الأمتار من الحدود. وتم التعرف على المشتبه به من خلال أبراج المراقبة عندما دخل إلى محيط منطقة سديروت شمال قطاع غزة. وأطلقت القوات الإسرائيلية التي توجهت إلى مكان الحادث النار لإبعاده، لكنه واصل التقدم رافعاً يديه. بدأ المقاتلون بإجراءات اعتقال مشتبه به، ونظرًا لاحتمال أن يكون أسيرًا إسرائيليًا - تقرر عدم إطلاق النار عليه بل إحضاره إلى إسرائيل. ويجري التحقيق حالياً معه في سديه تيمان.