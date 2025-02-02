تغطية متواصلة|| وزير الأمن الإسرائيلي يهدد حزب الله:"إسرائيل لن تتهاون مع إطلاق المسيرات"
الجيش الإسرائيلي يوسع عملياته في الضفة الغربية • قوات خاصة بدأت العمل في قرية طمون جنوب جنين • تقرير: دبابات إسرائيلية تطلق النار في مركز رفح
اليوم الـ 485 للحرب: وزير الأمن يسرائيل إسرائيل كاتس زار لبنان اليوم (الأحد) وقال: "إسرائيل لن تقبل إطلاق طائرات بدون طيار من لبنان. لن نسمح بالعودة إلى واقع 7 أكتوبر. سنحبط التهديدات وسنعمل على الرد بكل قوة. وإلا لن يكون هناك مسيرات أو لن يكون هناك حزب الله." بالإضافة إلى ذلك، استهدف الجيش الإسرائيلي الليلة الماضية على خلية مسلحة كانت في طريقها لتنفيذ هجوم . تحدثت وسائل الإعلام العربية عن إطلاق دبابات الجيش الإسرائيلي النار في وسط مدينة رفح.
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المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي: "قبل وقت قصير، دمر الجيش الإسرائيلي عددا من المباني في جنين التي كانت تستخدم كبنية تحتية إرهابية"
حدث غير عادي: أحد سكان غزة اقترب من الأراضي الإسرائيلية من شمال قطاع غزة - وتم إيقافه على بعد مئات الأمتار من الحدود. وتم التعرف على المشتبه به من خلال أبراج المراقبة عندما دخل إلى محيط منطقة سديروت شمال قطاع غزة. وأطلقت القوات الإسرائيلية التي توجهت إلى مكان الحادث النار لإبعاده، لكنه واصل التقدم رافعاً يديه. بدأ المقاتلون بإجراءات اعتقال مشتبه به، ونظرًا لاحتمال أن يكون أسيرًا إسرائيليًا - تقرر عدم إطلاق النار عليه بل إحضاره إلى إسرائيل. ويجري التحقيق حالياً معه في سديه تيمان.
وزير الأمن الإسرائيلي يسرائيل كاتس خلال زيارته إلى لبنان: "شهدنا في الأيام الأخيرة محاولات لإطلاق طائرات بدون طيار باتجاه دولة إسرائيل. أريد أن أرسل رسالة واضحة من هنا إلى حزب الله والحكومة اللبنانية: إسرائيل لن تتهاون مع إطلاق طائرات بدون طيار من لبنان. لن نسمح بالعودة إلى واقع السابع من أكتوبر. سنحبط التهديدات ونرد بكل قوة. إما لن تكون هناك طائرات بدون طيار أو لن يكون هناك حزب الله، أقترح على خليفة نصر الله ألا يخطئ في إصرار إسرائيل كما فعل أسلافه - لئلا يدفع ثمنا باهظا للغاية".
الجيش الإسرائيلي يؤكد أنه هاجم مركبة في غزة: "أطلق سلاح الجو النار لإبعادها - لكنها تحركت شمالا، منتهكة الاتفاق. إن جيش الدفاع الإسرائيلي عازم على تنفيذ شروط الاتفاق بالكامل من أجل عودة المختطفين، وهو مستعد لأي سيناريو وسيواصل اتخاذ جميع الإجراءات اللازمة لإزالة التهديد المباشر لجنود الجيش الإسرائيلي"
تقرير: رئيس وزراء قطر يدعو إسرائيل وحماس إلى البدء فورا في مفاوضات بشأن المرحلة الثانية من وقف إطلاق النار في غزة. بدأنا الاتصال مع الأطراف لبدء المحادثات حول المرحلة الثانية من اتفاق وقف إطلاق النار في غزة
المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي يحذر سكان جنوب لبنان: "لا ترجعوا إلى منازلكم - حتى إشعار آخر"
تقرير فلسطيني: طائرة مسيرة قصفت هدفا قرب الجسر على شارع الرشيد شمال غرب مخيم النصيرات وسط قطاع غزة
نشرت وسائل إعلام عربية إشارة مسؤول كبير في حماس إلى الوثائق التي يوقعها المختطفون الإسرائيليون عند إطلاق سراحهم: "الوثائق التي يوقعها "الأسرى" تتضمن التعهد بعدم العودة للخدمة في الجيش أو المشاركة في الحرب ضد الفلسطينيين". "
"العربية": إطلاق نار من الدبابات الإسرائيلية في منطقة وسط مدينة رفح
كجزء من العملية لإحباط العمليات في شمال الضفة الغربية ، هاجم سلاح الجو الإسرائيلي ثلاثة خلايا في جنين وقباطيا شمال الضفة الغربية، أسفرت عن مقتل صالح زكارنة وعبد الهادي كميل من قباطية.