"ترامب وجه رسالة شديدة الى نتنياهو"|| جهود ترامب ساهمت بالتوصل لاتفاق وقف إطلاق النار في غزة

انكشفت التوترات في كواليس المفاوضات من أجل إطلاق سراح المختطفين، بحسب تقرير نشرته صحيفة "وول ستريت جورنال" اليوم (السبت). وجه ستيف ويتكوف، مبعوث الرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترامب، خلال لقاء جرى السبت الماضي في القدس، إنذارا قاسيا لرئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتنياهو.

وقال ويتكوف خلال الاجتماع: "إذا كان نتنياهو لا يريد العمل بالطريقة التي نريدها، فيمكن للجميع أن يحزموا حقائبهم ويعودوا إلى منازلهم". وشدد على أن نتنياهو يجب أن يمنح فريق التفاوض الإسرائيلي تفويضا لاتخاذ قرارات مهمة في محادثات الدوحة، وأضاف: "لقد أثبت الرئيس أنه صديق عظيم لإسرائيل، والآن هو الوقت المناسب لإثبات صداقة إسرائيل تجاهه".

في الوقت نفسه، تم الكشف عن أن الدول الوسيطة قدمت يوم الثلاثاء مسودة نهائية للصفقة لموافقة حماس عليها، مع مهلة ثماني ساعات لتقديم الرد. ولم تلتزم حماس بالجدول الزمني المحدد، وأعلنت عن اهتمامها بإجراء تغييرات على الاتفاق. ورداً على ذلك، أرسل الأمريكيون رسالة حازمة مفادها أنه لن يتم قبول أي تغييرات أخرى في صياغة الاتفاقية.

كما كشف التقرير عن الجهود الحثيثة التي يبذلها أهالي المختطفين للدفع بالصفقة. وفي الأشهر الأخيرة، عقد أفراد الأسرة سلسلة من الاجتماعات، وجهاً لوجه وعبر تطبيق Zoom، مع كبار المسؤولين في الحزب الجمهوري، بما في ذلك ويتكوف نفسه، والسيناتور تيد كروز، والمتبرعة ميريام أديلسون، وحتى مع ترامب نفسه.