الجيش الإسرائيلي يعلن عن إقامة فرقة عسكرية جديدة على الحدود اللبنانية السورية

هذه المنطقة من المتوقع أن تتعامل مع تحديات جديدة على ضوء تطورات الحرب الأخيرة

i24NEWS
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وحدة مدفعية إسرائيلية تطلق قذائف باتجاه لبنان بالقرب من الحدود الإسرائيلية مع لبنان، شمال إسرائيل، 15 يناير 2024
وحدة مدفعية إسرائيلية تطلق قذائف باتجاه لبنان بالقرب من الحدود الإسرائيلية مع لبنان، شمال إسرائيل، 15 يناير 2024Yonatan Sindel/Flash90

كجزء من ملائمة الاستجابة العملياتية على الحدود شمال إسرائيل وبالتلائم مع تقييم الأوضاع، أقيمت فرقة إقليمية جديدة على الحدود السورية اللبنانية ، أطلق عليها اسم فرقة "الجبال"، والتي ستنشط في إطار الوحدة 210 وستحمي منطقة جبل الشيخ ومنطقة مزارع شبعا والتي يطلق عليها إسرائيليا هار دوف.

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استكمالا لعمل المقر المشترك لقسم التخطيط وبناء القوة، الذراع البرية والقيادة الشمالية، وتحليل الاحتياجات العملياتية للجيش الإسرائيلي خلال الحرب، ستبدأ وحدة "الجبال" نشاطها خلال الأسابيع القادمة وستختص بالقتال بالتضاريس المعقدة والحروب الجبلية.

وقال قائد الفرقة 210، المقدم تسيون رتسون، إن :"ٌإقامة الفرقة سيقدم استجابة عملياتية نوعية وسيمكن من الاستعداد للدفاع والهجوم بعدد متنوع من السيناريوهات التي تتناسب مع تضاريس منطقة العدو في المنطقة، في كلا الجبهتين اللبنانية والسورية".

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