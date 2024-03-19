الجيش الإسرائيلي يعلن عن إقامة فرقة عسكرية جديدة على الحدود اللبنانية السورية

كجزء من ملائمة الاستجابة العملياتية على الحدود شمال إسرائيل وبالتلائم مع تقييم الأوضاع، أقيمت فرقة إقليمية جديدة على الحدود السورية اللبنانية ، أطلق عليها اسم فرقة "الجبال"، والتي ستنشط في إطار الوحدة 210 وستحمي منطقة جبل الشيخ ومنطقة مزارع شبعا والتي يطلق عليها إسرائيليا هار دوف.

استكمالا لعمل المقر المشترك لقسم التخطيط وبناء القوة، الذراع البرية والقيادة الشمالية، وتحليل الاحتياجات العملياتية للجيش الإسرائيلي خلال الحرب، ستبدأ وحدة "الجبال" نشاطها خلال الأسابيع القادمة وستختص بالقتال بالتضاريس المعقدة والحروب الجبلية.

وقال قائد الفرقة 210، المقدم تسيون رتسون، إن :"ٌإقامة الفرقة سيقدم استجابة عملياتية نوعية وسيمكن من الاستعداد للدفاع والهجوم بعدد متنوع من السيناريوهات التي تتناسب مع تضاريس منطقة العدو في المنطقة، في كلا الجبهتين اللبنانية والسورية".