التغطية متواصلة | الولايات المتحدة والتحالف يدمران طائرة بدون طيار وزورق مسيّر للحوثيين في اليمن
وفقاً للقيادة المركزية الأمريكية، فإن "الأسلحة تمثل تهديداً وشيكاً للسفن التجارية وسفن البحرية الأمريكية في المنطقة"
i24NEWS
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أفادت القيادة المركزية للولايات المتحدة (سنتكوم) عن تدمير طائرة بدون طيار تابعة للحوثيين وزورق غير مأهول في اليمن، بدعم من قوات التحالف.
ووفقاً للقيادة المركزية الأمريكية، فإن "الأسلحة تمثل تهديداً وشيكاً للسفن التجارية وسفن البحرية الأمريكية في المنطقة".
March 20 Daily Red Sea UpdateBetween 10:10 a.m. and 7:40 p.m.(Sanaa time,) on March 20, a coalition aircraft successfully engaged and destroyed one unmanned aerial vehicle and United States Central Command successfully engaged and destroyed one unmanned surface vessel, both… pic.twitter.com/KdK3BhHLc5— U.S. Central Command (@CENTCOM) March 21, 2024
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