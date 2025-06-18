"فتاح 1" || صاروخ خارق قادر على اختراق جميع الأنظمة الدفاعية أطلقته ايران لأول مرة تجاه إسرائيل

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أطلقت ايران لأول مرة الليلة الماضية صاروخا واحدا فرط صوتي على الأقل من طراز فتاح- 1، والذي تفوق سرعته سرعة الصوت بـ 13 مرة، وقادر على اختراق جميع أنظمة الدفاعات بفضل سرعته وتنوعه خلال التحليق والاستهداف.

يبلغ طوله 12 مترا، ويصل مداه الى 1400 كيلومترا، ويسير الصاروخ الفرط صوتي عموما بسرعة تفوق Mach 5 (أكثر من 6000 كم/س)، و"فتاح" يتجاوز ذلك بكثير، حيث تصل سرعته إلى أكثر من 15,000 كيلومترًا في الساعة عند ضرب هدف بعيد المدى

هذا الصاروخ الخارق يتمتع بسرعة مناورة ويستطيع تغيير مساره خلال الطيران، ما يجعل اعتراضه صعبًا جدًا على أنظمة الدفاع الجوي التقليدية مثل "باتريوت" و"القبة الحديدية".

ويتمتع "فتاح" بدقة إصابة عالية، حيث ذكرت تقارير إيرانية بأن لديه نظام توجيه يسمح له بضرب أهداف محددة بدقة كبيرة، وهو مصمم خصيصا لاختراق أنظمة الدفاع الإسرائيلية أو الأمريكية، مثل "Arrow 3" أو "THAAD".

ويحتوي الرأس الحربي على محرك كروي يعمل بالوقود الصلب وفوهة متحركة يمكنها المناورة في جميع الاتجاهات، وجاء إطلاق صاروخ فتاح بعد أيام من إطلاق صاروخ "خيبر" والذي يبلغ مداه 2000 كيلومترًا، وما يُميّز "فتّاح" عن "خيبر" هي السرعة الخارقة بينما يحتوي على رأس متفجرة أصغر.