هل يستقيل زامير؟ المواجهة بين رئيس هيئة أركان الجيش الإسرائيلي والقيادة السياسية

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أوقف الجيش الإسرائيلي نشاطه في قطاع غزة ويستعد للمرحلة القادمة. في هذه الأثناء، قال رئيس الأركان إيال زمير للمستوى السياسي: "أنا أستعد لحصار مدينة غزة ولكن ليس لاحتلالها". هذا ما ذكره هذا المساء (الجمعة) يوسي يهوشاع، المحلل العسكري في قناة i24NEWS العبرية. هناك خلافات بينه وبين المستوى السياسي الذي يطالب بالاحتلال والضم. في الوقت نفسه، فإن المفاوضات حول الصفقة متوقفة، ولذلك لا يوجد فعليًا طريق آخر.

حتى لو لم تؤدِ عملية التطويق، التي يفضل زامير تنفيذها، إلى حسم. ضابط كبير أفاد لـ i24NEWS أن حماس تريد وقف القتال فورا، حتى بدون صفقة. رداً على السؤال عما إذا كان رئيس الأركان سيستقيل، يؤكد يهوشاع أن "حالياً نحن لسنا هناك، لكن للمواجهة معانٍ واسعة. في النهاية، إذا تقرر الذهاب نحو احتلال، فسيتعين عليه تنفيذ ذلك، لكن لذلك أثمان كبيرة، سواء في حياة الجنود أو المختطفين. أشك كثيراً أن نتنياهو سيقدم على هذه الخطوة".

في وقت سابق اليوم، غادر رئيس الأركان قطاع غزة. في اجتماع مع القادة في الميدان قال: "أقدّر أننا في الأيام القريبة سنعرف إذا كنا سننجح في التوصل إلى اتفاق للإفراج عن مختطفينا. إذا لم يحدث ذلك، فستستمر المعارك دون توقف". وأضاف أيضاً: "حملة التجويع الكاذبة في هذه الأيام هي محاولة متعمدة، منسقة وكاذبة هدفها اتهام الجيش الإسرائيلي، جيش ذو قيم، بارتكاب جرائم حرب. المسؤول عن قتل ومعاناة سكان قطاع غزة هو حماس".