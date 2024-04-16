في خطوة تندرج ضمن المساعي لتكثيف المساعدات الإنسانية للنازحين في غزة وبتنسيق بين الجيش الإسرائيلي ومنسق أعمال الحكومة في المناطق الجنرال غسان عليان، تم العمل على تمكين المرور اليومي لمئات الشاحنات التي تحمل الإمدادات الغذائية والمساعدات الإنسانية لسكان غزة.

IDF

وبناء على ذلك، مرت خلال اليومين الماضيين 553 شاحنة مساعدات عبر معبر كرم أبو سالم ومعبر نيتسانا ليس قبل أن تمر بعمليات تفتيش أمنية دقيقة. بالإضافة إلى ذلك، تم يوم أمس (الاثنين)، إسقاط ما يقرب من 56 سلة غذائية من الجو على نقاط التوزيع في مختلف أنحاء القطاع.

وأفيد أيضا أنه في إطار زيادة مسارات المساعدات إلى الشمال، تم تنسيق دخول 126 شاحنة من جنوب قطاع غزة إلى شماله الليلة الماضية. بالإضافة إلى ذلك، دخلت عدة شاحنات، برفقة جنود من الجيش الإسرائيلي، عبر "المعبر الشمالي" بعد تفتيش أمني دقيق أجرته قوات الأمن عند معبر كرم أبو سالم. وإلى جانب ذلك، استمر العمل على إصلاح خط مياه بني سهيلا إلى منطقة خان يونس. ومن المتوقع أن يتم افتتاح خط أنابيب المياه في الأيام المقبلة وسيزيد إمدادات المياه لحوالي 400 ألف شخص في المنطقة.

IDF Spokesperson

كما تستعد إدارة التنسيق والارتباط في غزة، بالتعاون مع المجتمع الدولي، لافتتاح مخبزين إضافيين لبرنامج الأغذية العالمي في مدينة غزة شمال قطاع غزة. وتم السماح ليلة أمس بدخول شاحنة محروقات وشاحنات طحين، لتمكين المخابز من استئناف عملها.

IDF Spokesperson

وستنضم هذه المخابز الواقعة في شمال القطاع إلى أول مخبز تابع لبرنامج الأغذية العالمي في شمال القطاع والذي تم افتتاحه أمس، والذي تبلغ طاقته الإنتاجية اليومية حوالي 650,000 رغيف خبز. وتنضم المخابز الموجودة في الشمال إلى 23 مخبزًا تم افتتاحها في جنوب ووسط قطاع غزة، والتي توفر أرغفة الخبز يوميًا لأكثر من 2.2 مليون نازح.

IDF Spokesperson

ولكن، على الرغم من هذه الجهود الإنسانية التي يقودها منسق أعمال الحكومة في الأراضي، اللواء غسان عليان، تتكدس على الجانب الفلسطيني من معبر كرم أبو سالم في الأيام الأخيرة محتويات أكثر من 450 شاحنة مساعدات إنسانية، بعد خضوعها لعمليات تفتيش أمنية صارمة من قبل قوات الأمن. وينتظر أن تقوم وكالات الأمم المتحدة بجمع المساعدات لتوزيعها على سكان غزة.