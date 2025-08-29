تقرير: إسرائيل ستوقف عمليات الإنزال الجوي للمساعدات الإنسانية فوق مدينة غزة في الأيام المقبلة

قد يعجبك أيضًا -

تنوي إسرائيل خلال الأيام القادمة وقف إسقاط المساعدات الإنسانية في سماء مدينة غزة وتقليص إدخال المساعدات الإنسانية الى شمال قطاع غزة، وذكرت هيئة البث الرسمية "كان" أن هذه الخطوة تهدف للتوضيح إلى أكثر من 800 ألف من سكان مدينة غزة بأن عليهم البدء بإلإخلاء نحو الجنوب كجزء من الخطوات الاستباقية لإخلاء المدينة استعدادا لاحتلالها.

وعلى صعيد متصل أصدر المستوى السياسي الإسرائيلي صباح اليوم أوامر بوقف الهدنات التكتيكية في مدينة غزة التي استغرقت 10 ساعات يوميا بعد شهر من إطلاقها، وهذه الهدنات بدأت بعد الانتقادات الدولية والتقارير عن مجاعة في القطاع. الهدنات التكتيكية ستتواصل في مخيمات المركز ومنطقة المواصي والتي سيتم إخلاء السكان اليها.

كما أفيد أن المستوى السياسي نقل رسالة الى المستوى العسكري مفادها أن العملية العسكرية ستنطلق في مدينة غزة قريبا وإنه سيتم تجنيد عدد كبير من الجنود للعملية العسكرية. وإنه يجب على الجيش الإسرائيلي تعجيل عملية إخلاء السكان.