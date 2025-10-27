العاهل الأردني : لا دولة ستقبل "فرض السلام" في غزة ضمن خطة ترامب

قال العاهل الأردني الملك عبد الله الثاني في مقابلة مع برنامج BBC بانوراما إن الدول العربية سترفض المشاركة في أي مهمة "لفرض السلام" داخل غزة إذا كانت جزءًا من خطة وقف إطلاق النار التي اقترحها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب.

وأوضح الملك عبد الله قائلاً: "ما هو تفويض قوات الأمن داخل غزة؟ نأمل أن يكون تفويضها حفظ السلام، لأننا إذا تحدثنا عن فرض السلام بالقوة، فلن يرغب أحد في الاقتراب من ذلك."

وأضاف الملك أن الأردن ومصر مستعدتان لتدريب قوات أمن فلسطينية لتولي مسؤولية حفظ الأمن الداخلي، مؤكدًا أن هذا النوع من المهام يجب أن يكون بموافقة الفلسطينيين أنفسهم، وليس من خلال وجود قوات أجنبية مسلّحة.

وقال الملك عبد الله:"حفظ السلام يعني أن تكون هناك لتدعم الشرطة المحلية — الشرطة الفلسطينية — التي يمكن للأردن ومصر تدريبها بأعداد كبيرة، لكن ذلك يحتاج إلى وقت. أما إذا تجولنا في غزة بدوريات مسلحة، فلن تكون أي دولة مستعدة للمشاركة في هذا الوضع."

كما شدد العاهل الأردني على أن عمّان لن ترسل قوات أردنية إلى غزة، مشيرًا إلى أن بلاده "قريبة جدًا سياسيًا من القضية الفلسطينية".

من جانبها، انتقدت الملكة رانيا العبد الله في البرنامج ذاته عجز المجتمع الدولي عن وقف الحرب في غزة بعد عامين من الحرب.