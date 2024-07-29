الجيش الإسرائيلي: إطلاق 20 صاروخا على إصبع الجليل وتدمير منصة الإطلاق والقضاء على الإرهابيين في جنوب لبنان

وفي وقت سابق من هذا اليوم، تم رصد نحو 20 صاروخاً اجتازت الأراضي اللبنانية وسقطت في منطقة مفتوحة قرب مفرق غوما في إصبع الجليل. ولم تقع إصابات ولم يتم تفعيل أي صافرات تحذير وفقًا للسياسة. صرح بذلك المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي، الذي أضاف أنه بعد دقائق، هاجمت طائرات مقاتلة منطقة حولا في جنوب لبنان ودمرت منصة الإطلاق التي تم إطلاق النار منها، كما أفادت التقارير أن سلاح الجو هاجم البنية التحتية لحزب الله في كفر حمام والتي تم إطلاقها منها باتجاه منطقة هار دوف/مزارع شبعا في اليوم الأخير.