تغطية متواصلة|| حماس تقول إن"نتنياهو وضع طلبات إضافية، لا يريد التوصل الى اتفاق" ، تقرير: أمريكا تضغط على إسرائيل لعدم ضرب بيروت
وزارة الصحة في غزة أعلنت عن القطاع منطقة موبوءة بمرض شلل الأطفال*رصد أربعة قذائف في مناطق مفتوحة بالجليل الأعلى ، وردا على ذلك أفيد أن سلاح الجو الإسرائيلي هاجم قرى جنوب لبنان
اليوم الـ 297 للحرب: تم تفعيل صافرات الإنذار اليوم (الاثنين) في أداميت ويعارا في الجليل الغربي، ونجح الجيش الإسرائيلي في اعتراض طائرة بدون طيار من لبنان. وأفاد تقرير في لبنان عن مقتل شخصين وإصابة ثلاثة آخرين في هجوم بطائرة بدون طيار على دراجة نارية وسيارة على طريق ميس الجبل في جنوب البلاد، وأعلنت حماس أن رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو قدم مطالب إضافية في المفاوضات وأنه "لا يريد التوصل إلى اتفاق". وأعلنت وزارة الصحة في غزة أن القطاع منطقة موبوءة بشلل الأطفال
لمتابعة المدونة السابقة يمكنكم الدحول للرابط الآتي
مصادر الحدث: نجاة المستهدف في غارة كفررمان وهو عنصر من حزب الله وأحد أقارب عماد مغنية
الجيش الإسرائيلي: إطلاق 20 صاروخا على إصبع الجليل وتدمير منصة الإطلاق والقضاء على الإرهابيين في جنوب لبنان
وفي وقت سابق من هذا اليوم، تم رصد نحو 20 صاروخاً اجتازت الأراضي اللبنانية وسقطت في منطقة مفتوحة قرب مفرق غوما في إصبع الجليل. ولم تقع إصابات ولم يتم تفعيل أي صافرات تحذير وفقًا للسياسة. صرح بذلك المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي، الذي أضاف أنه بعد دقائق، هاجمت طائرات مقاتلة منطقة حولا في جنوب لبنان ودمرت منصة الإطلاق التي تم إطلاق النار منها، كما أفادت التقارير أن سلاح الجو هاجم البنية التحتية لحزب الله في كفر حمام والتي تم إطلاقها منها باتجاه منطقة هار دوف/مزارع شبعا في اليوم الأخير.
للمرة الثانية خلال يومين: اعترضت البحرية الإسرائيلية طائرة مسيرة في طريقها إلى منصة الغاز كاريش
للمرة الثانية خلال يومين، اعترضت البحرية طائرة بدون طيار كانت في طريقها إلى منصة الغاز كارش، وقال المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي إن الاعتراض تم بواسطة سفينة صواريخ من نوع "ساعر 6" تابعة للأسطول الثالث، وذلك بعد رصد مسيرة جاءت من لبنان في المنطقة الاقتصادية الإسرائيلية
تقرير: 3 جرحى في هجوم بدراجة نارية في جنوب لبنان
وبحسب تقرير لشبكة "الميادين" اللبنانية التابعة لحزب الله، أصيب ثلاثة مدنيين عندما مروا بمركبتهم أمام مكان الهجوم على الدراجة النارية في قرية رومان جنوبي البلاد.
محاولة اقتحام مقر التحقيقات العسكرية: رجال الشرطة يتدخلون بين المتظاهرين والبوابة، ويتم القبض على أحدهم
وتم اعتقال أحد المتظاهرين أثناء محاولته اقتحام قاعدة موطيه غور في بيت ليد، حيث يتم التحقيق مع المقاتلين المشتبه في قيامهم بإساءة معاملة عنصر النخبة. ويتواجد نحو 300 متظاهر خارج القاعدة، وتقوم الشرطة بفصلهم عن بوابة الدخول. كما شارك في المظاهرة رجال ملثمون يرتدون زي الجيش الإسرائيلي، ويحملون سلاحا.
البيت الأبيض: "التوقعات بحرب واسعة على الحدود الشمالية مبالغ فيها ولا أحد يريد ذلك"
وقال جون كيربي، المتحدث باسم مجلس الأمن القومي بالبيت الأبيض، في مؤتمر صحفي، إن التوقعات بحرب شاملة على الحدود الشمالية "مبالغ فيها". وبحسب قوله: "نسمع ذلك منذ عشرة أشهر. وكانت الدعوات مبالغاً فيها آنذاك ولا تزال مبالغاً فيها اليوم. لا أحد يريد حرباً واسعة وأنا متأكد من أننا نستطيع تجنبها". وأضاف أنه "لا توجد مؤشرات على أن هجوم حزب الله سيؤثر على محادثات وقف إطلاق النار".